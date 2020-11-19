对待医生，请多一些同理心

近日，一条医生救护车内吃香蕉的短视频在网络引发争议。短视频拍摄于医护人员一次急救转运途中，几名医护人员围坐在患者身旁，大口吃着香蕉，还有一位医生喝了一口矿泉水，然而用手指着面前的机器，和旁边的人谈论。有些网友对医生吃香蕉、喝水的举动表示不满，在评论区里留言“胃口可真好，这就是医者仁心吗？”“急救车上吃东西，还救人不救了？”

前有术后喝葡萄糖水被网友指责的神经外科医生，后有急救车中吃香蕉被骂的医护人员。医生由此给人的印象是，怎么如此“馋嘴”。然而事实是，前者连做两台手术，凌晨4点下手术台前滴水未沾；后者往返420公里转运病人，近7个小时的高强度体力消耗后，没时间和条件吃饭才买了香蕉、面包和水应急。患者当时处于镇静状态，几名医护人员即便在吃东西，但视线始终没有离开监测仪。

了解了这些事实，公众的指责声会或许少一些，甚至会心疼医生。其实，医生也是普通人，有吃喝拉撒的正常生理需求。面对他们，请给予人性的尊重与理解，而不是苛责。我们常说，医生对患者要有同理心，也希望公众对医生可以多一些同理心。就像身处现场的患者家属所说的：“网友不该这样误解他们，他们是救我父亲命的人，他们的付出我都看在眼里。”

在现代网络环境下，质疑与监督可以推动事情向好发展，但是，质疑也要从实际情况出发，要基于理性和常识。如果不问青红皂白，不弄清事情原委，就对医生一顿指责，只会寒了医生的心，伤害医患情，最终受损害的必将是患者。

除了给予医生更多的理解外，也希望能从制度层面为医护人员提供更多保障和关怀，让医护工作者在工作中能少些劳累与委屈。（王琦）