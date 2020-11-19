粮食安全一刻也不能放松
访农业农村部农村经济研究中心研究员龙文军
党的十九届五中全会指出，要保障国家粮食安全，提高农业质量效益和竞争力，实施乡村建设行动，深化农村改革，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
“手中有粮，心里不慌。近年来，我国粮食连年丰收，不仅为国民经济的高速增长打下坚实基础，而且为全球粮食安全和可持续发展作出重要贡献。”农业农村部农村经济研究中心研究员龙文军指出，“十四五”时期，要把维护国家粮食安全摆在农业农村现代化建设和“三农”工作的首位，继续稳定和提高粮食综合生产能力，实施好“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略，确保谷物基本自给、口粮绝对安全。同时，要深化供给侧结构性改革，实施质量兴农战略，促进农业高质量发展。
龙文军分析指出，“十四五”时期，维护国家粮食安全仍然面临多重挑战。虽然我国粮食连年丰收，但粮食安全基础仍不稳固，结构性矛盾仍然存在。随着人口增加、城镇化推进、食品消费升级，粮食需求相当长时间内仍将保持刚性增长，粮食生产供给又面临耕地和水资源硬约束、农村青壮年劳动力大量流出、国外进口不确定性增加等挑战，未来粮食供需还将长期处于紧平衡。要落实新形势下国家粮食安全战略，扎实推进藏粮于地、藏粮于技，持续提升粮食综合生产能力、供给保障能力，坚守“谷物基本自给、口粮绝对安全”战略底线，为实现第二个百年奋斗目标提供有力支撑。
为此，“十四五”时期，要提高农业质量、效益和竞争力，牢固树立粮食安全的底线思维，把影响粮食安全的困难估计得更充分一些，把相关的风险思考得更深入一些，下好先手棋、打好主动仗，满足城乡居民多层次、个性化消费需求，增强人民群众幸福感、获得感，为社会主义现代化事业顺利推进奠定坚实的基础。
一要严保耕地。要以保障国家粮食安全为底线，坚持最严格的耕地保护制度，深入实施藏粮于地战略，加强高标准农田建设，切实落实地块规整、渠系配套、地力提高、能灌能排、“以电代油”、机耕有路、防护有网等建设内容。二要强化科技支撑。强化农业科技和装备支撑，加强技术筛选和集成，支持农机装备产业加快转型升级，支持智慧农业技术，提高粮食生产的科学化、现代化水平。
三要坚持绿色发展理念，立足水土资源实际，完善农业生产力布局，促进水土资源高效节约利用。深入推进化肥减量增效行动，加快实施化学农药减量替代计划，强化兽药和饲料添加剂使用管理，提高农业投入品科学使用水平。加强土壤污染防治，全面加强产地环境保护与治理。四是优化供给。要以满足居民粮食消费升级为导向，推动农业供给侧结构性改革，优化农业生产结构和区域布局，加强粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区建设，推进优质粮食工程建设。五要节约粮食。要在全社会组织开展“节约粮食、拒绝浪费”的行动，加强立法，强化监管，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。（本报记者 李慧）
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