为广大老年人提供方便可及、质量可靠的养老服务

根据民政部最新数据显示，“十四五”期间，我国老年人口将突破3亿，将从轻度老龄化迈入中度老龄化，养老服务将接受更大的挑战和考验。

然而，当前我国养老服务发展仍处于起步阶段，发展不平衡不充分现象还比较多，存在许多短板。如何下大力气建机制、补短板、兜底线、提质量，为实现2035年“中国特色养老服务体系成熟定型，全体老年人享有基本养老服务”愿景目标打下坚实基础？记者采访了民政部养老服务司相关负责人。

破解养老服务工作中“难点”“痛点”“堵点”问题

记者：党的十九届五中全会提出，“实施积极应对人口老龄化国家战略”。民政部将采取哪些积极举措？

民政部养老服务司相关负责人：按照党的十九届五中全会部署，民政部将着力破解当前养老服务工作中存在的“难点”“痛点”“堵点”问题，推动实现到2022年全面建立以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，到2035年中国特色养老服务体系建设基本成熟定型，到本世纪中叶全面建成与社会主义现代化国家相适应的、成熟完备的养老服务制度等工作目标。

为此，下一步民政部将推动建立基本养老服务制度，面向全体老年人提供基本公共服务。比如，制定并完善全国统一的老年人能力与需求综合评估标准；推动将基本养老服务清单内容纳入基本公共服务和基本社会服务范畴；整合现有老年人补贴制度，因地制宜提高补贴标准、补贴精准度和有效性，做好与残疾人两项补贴、社会救助等政策的衔接，形成基本养老服务补贴制度；大力发展普惠性养老服务，切实降低养老服务成本，为广大老年人提供价格适中、方便可及、质量可靠、可持续的养老服务。

同时，要加快养老服务供给侧结构性改革，满足老年人养老服务需求，包括大力发展城市社区养老服务，在街道、社区、小区形成衔接有序、功能互补的社区养老服务网络；积极培育居家养老服务，支持养老机构将专业服务延伸到家庭，大力发展“家庭养老床位”；有效拓展农村养老服务，在县乡村建成三级养老服务网络，形成适合农村特点、满足农村老年人需求的养老服务体系；积极推进医养康养结合服务，促进医疗卫生服务与养老服务有机衔接和融合，满足老年人健康养老服务需求。

以满足人人享有基本养老服务为目标

记者：当前，我国社区养老发展滞后，难以对居家养老形成有效支撑。如何破解这一难题？

民政部养老服务司相关负责人：居家养老在我国养老体系中起着基础性作用，相对于其他养老模式，居家养老的社会成本更低，更符合老年人生理和心理需求，在今后相当长一个时期，仍将是我国养老的主要模式。

“十四五”期间，民政部将以居家社区机构养老协调发展为方向，以满足人人享有基本养老服务为目标，促进养老服务高质量发展。

第一是要推动养老机构进家庭和社区，将专业服务延伸到家庭，为居家养老提供支撑，到2022年年底力争所有街道至少建有一个具备全托、日托、上门服务、运营家庭照护床位的综合功能的养老服务机构。还要大力发展家庭照护床位，在各地探索基础上，及时面向全国推广。目前发展家庭照护床位的思路和方向是把养老床位建在家庭，由养老机构运营家庭照护床位并提供服务，让老年人居家就能获得连续、稳定、专业的养老服务。

第二是要进一步推动社区养老服务发展。截至2020年9月底，全国社区日间照料机构和设施达到21万多个，基本实现城市社区全覆盖和农村社区50%覆盖的目标。下一步，民政部将联合有关部门加强社区养老服务设施建设，落实新建小区、已建成小区配建补齐养老服务设施的要求。依托社区养老服务设施，在街道层面广泛发展综合功能的养老机构，将专业的养老服务引入社区和家庭，在社区和小区发展嵌入式养老服务机构和日间照料中心，推动社区养老服务机构连锁化、品牌化、社会化运营，形成街道、社区、家庭有序衔接、功能互补的社区养老服务网络。

让社会力量成为养老服务的主体

记者：当前，我国许多城市养老床位面临“一床难求”。同时，我国养老机构存在功能混乱、质量参差不齐等问题，一些养老企业利润微薄，无法生存，另一些则价格过高，普通民众消费不起，难以起到机构养老的补充作用。对此民政部将采取哪些举措？

民政部养老服务司相关负责人：养老床位出现“一床难求”的主要原因是优质床位不足，供给结构不合理。解决这一难题，需要持续优化养老服务有效供给。

为此，民政部将指导各地民政部门重点扶持发展满足基本养老服务需求、服务失能失智老年人、方便可及的养老机构，引导社会力量适度建设面向高收入家庭的养老机构，满足多层次、个性化服务需求。同时，引导养老机构发挥服务和技术辐射作用，参与居家上门服务和社区养老服务。大力发展社区连锁化、嵌入式养老服务设施、小微养老机构。积极培育一批品牌化、连锁化、规模化、同时开办居家社区和机构服务业务的养老服务综合体。

同时，要进一步发挥社会力量和市场机制作用。民政部将积极推动养老事业和养老产业协同发展，坚定不移地全面放开养老服务市场，让社会力量成为养老服务的主体，不断完善统一开放、竞争有序的养老服务市场体系。一是深化“放管服”改革。以贯彻落实国务院办公厅印发的《关于推进养老服务发展的意见》为契机，全面落实养老机构取消许可要求，加强事中事后监管。二是推动完善发展机制。联合有关部门不断完善政府购买、委托等方式，引入市场机制、社会力量扩大和优化养老服务供给，培育一批具有影响力和竞争力的养老服务企业。三是拓展运行机制。支持“养老服务”+老年人用品产品、+金融、+教育、+文化、+旅游等服务，加强养老服务领域的社区、社会组织、社会工作“三社联动”，鼓励慈善和志愿力量参与养老服务。

此外，还要大力发展养老产业。推进居家和社区适老化改造，在城镇老旧小区改造中统筹推进适老化设施改造，为老年人提供安全、舒适、便利的社区环境。建设高素质、专业化养老服务人才队伍，开展养老服务人才职业技能提升行动，到2022年年底前培养培训1万名养老院院长、200万名养老护理员、10万名专兼职老年社会工作者，切实提升养老服务持续发展能力。

“十四五”期间，民政部将以供给侧结构性改革为主线，坚持事业产业双重属性双轮驱动，坚持充分发挥政府主导作用和市场配置资源决定性作用，努力满足广大老年人养老服务需求。（记者 任欢）