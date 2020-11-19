国家药监局：科学编制“十四五”药品安全及高质量发展规划

药品安全事关百姓健康福祉，对建设健康中国具有重要意义。近日，国家药品监督管理局多次召开会议，要求以党的十九届五中全会精神引领岁末年初各项重点工作，确保明年和“十四五”各项工作起好步、开好局。

党的十九届五中全会闭幕的第二天，国家药监局召开党组会议，传达学习贯彻全会精神。通过学习，广大党员干部认为，全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，明确“十四五”时期经济社会发展的基本思路、主要目标以及2035年远景目标，提出一批具有标志性的重大战略，实施富有前瞻性、全局性、基础性、针对性的重大举措，擘画了新时代我国经济社会发展的宏伟蓝图。

十九届五中全会提出，全面推进健康中国建设。对此，国家药监局有关负责人表示，要把贯彻落实全会精神与推进药品监管事业改革发展紧密结合起来，科学编制“十四五”国家药品安全及高质量发展规划，做好与国家“十四五”编制的对接工作。推动安全有效、质量可控的新冠疫苗尽快上市，做好快速检测试剂等的应急审批工作，加强对已应急批准上市产品质量的监管，全力服务保障疫情防控大局。统筹做好日常监管工作，加强药品安全隐患排查化解，积极服务支持医药企业研发创新和高质量发展，认真谋划好明年工作，确保“十四五”改革发展起好步、开好局。

11月6日，国家药监局再次召开会议学习贯彻全会精神，要求各级党组织和广大党员干部准确把握党中央对“十四五”时期形势的科学判断，准确把握党中央对“十四五”时期经济社会发展的部署要求，坚定不移用全会精神统一思想、凝聚共识、指导工作。

“要自觉把药品监管工作放入中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局中统筹谋划，科学编制好国家‘十四五’药品安全及高质量发展规划，切实把全会精神落实到新一轮五年规划中。”国家药监局有关负责人说。

对于“十四五”乃至更长时期的药品监管工作，国家药监局有关负责人表示，要坚持人民至上、生命至上，着力增强人民群众对药品安全的获得感；坚持防范风险、守牢底线，推进防范化解药品安全风险工作制度化、规范化、常态化；坚持深化改革、锐意创新，有效破除妨碍监管事业和医药产业发展的体制机制弊端；坚持完善体系、增强能力，不断创新监管的制度机制和方式方法。

（本报记者 陈海波）