河北省儿童医院尤殿平获河北省政府质量奖个人奖

近日，2019年河北省政府质量奖获奖名单揭晓。河北省儿童医院党委书记尤殿平被授予“河北省政府质量奖个人奖”。

尤殿平表示，医疗质量事关生命与健康，要放在高于一切的位置。工作中，要高起点谋划，严抓医疗质量，重视优质护理，改善就医体验，以高于“三甲”标准严格管理医院运行。在今年抗击疫情过程中，医院把“弘扬质量精神、强化质量意识、更新质量观念”贯穿于医院管控的全过程。

据悉，河北省儿童医院在尤殿平的带领下，医院率先担负起实施现代医院管理制度试点改革任务。构建了完善的医院质量与安全管理体系，全面推行PDCA质量管理模式。严格规范医院员工从业行为，在全省成立“河北省儿科专业质量管理与控制中心”，推动全省儿科质量的全面发展。

尤殿平介绍，要始终把患者放到心上，勇于创新管理模式，用实际行动践行医院“不忘初心、牢记使命、尚善至美、大医精诚”的服务宗旨。通过查找改善薄弱环节，全力助推优质服务提档升级。

据了解，河北省儿童医院成功探索出了“患者不动，医生移动”的医疗服务新模式，组建了“省—市—县”三级儿科医疗服务网络，不断提升医疗服务水平，提升了全省儿童健康服务质量。 （河北省儿童医院供稿）