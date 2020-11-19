联合国妇女署：疫情加剧性别不平等应合作消除性别歧视
新华社北京11月18日电（记者潘洁） “新冠肺炎疫情加剧了性别不平等，甚至让我们在过去数十年来迈出的步伐出现停滞或倒退。”联合国妇女署中国办公室国别主任安思齐18日在出席“2020年性别平等和企业社会责任国际会议和赋权予妇女原则颁奖典礼”时说。
联合国妇女署和联合国开发计划署的一项最新研究显示，受新冠肺炎疫情冲击，明年全球将有4700多万妇女和儿童生活在贫困线以下。“受隔离期影响，全世界女性遭受暴力的案例也在明显增多。由于很多女性所在的行业遭受疫情重创，她们愈发面临维持生计的难题。”她说。
今年是北京世界妇女大会召开25周年。25年前，大会通过的《北京宣言》达成了促进男女平等、保障妇女权利的战略目标和政策框架，对全球妇女发展事业产生深远和积极影响。
安思齐认为，尽管25年来各国在女童教育、妇女立法等方面取得了不少可喜进展，但总体来说全球性别平等事业进展还是颇为缓慢且不够均衡。她呼吁世界各国加强团结合作，制定具体目标，采取实际行动，在消除性别歧视方面强化问责，推动性别平等和妇女赋权。
“私营部门、公司和企业的作用至关重要。无论是通过创造体面的工作机会、推动同工同酬还是减轻妇女的无偿照料负担，雇主都可以发挥积极作用。与此同时，在培养下一代女性领导者成为未来的商业实践决策者方面，企业的作用也至关重要。”她说。
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