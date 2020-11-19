全球194个国家首次共同承诺消除宫颈癌
11月17日，世界卫生组织正式启动《加速消除宫颈癌全球战略》，这标志着全世界194个国家根据今年世界卫生大会通过的决议，首次承诺消除一种癌症。
世卫组织总干事谭德塞博士说：“消除任何癌症曾经看起来是个不可能实现的梦想，不过我们现在拥有成本效益高、基于证据的工具来实现这一梦想。但是，只有我们下定决心在全球范围内扩大使用那些工具，我们才能消除作为公共卫生问题的宫颈癌。”
《加速消除宫颈癌全球战略》包括三个关键措施：疫苗接种、筛查和治疗。到2050年，成功实施这三项措施可以减少40%以上的新病例和500万例相关死亡。
该战略称，到2030年实现下列目标，将使所有国家走上消除宫颈癌的道路：90%的女孩在15岁之前完成人乳头状瘤病毒疫苗接种；70%的妇女在35岁和45岁之前接受高效检测方法筛查；90%确诊宫颈疾病的妇女得到治疗（90%癌前病变阳性妇女得到治疗，90%浸润性癌病例得到管理）。
据了解，宫颈癌是全球女性中第四常见癌症。如果不采取进一步行动，预计2018年至2030年每年新增宫颈癌病例将从57万例增加到70万例，而每年死亡人数预计将从31.1万例增加到40万例。
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