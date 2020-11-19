外交部发言人就新冠肺炎疫苗国际合作、孟晚舟事件等问题答记者问
新华社北京11月18日电（记者王宾）在18日举行的外交部例行记者会上，外交部发言人赵立坚就新冠肺炎疫苗国际合作回答记者提问。
在回答有关中方新冠肺炎疫苗研发进展的提问时，赵立坚介绍说，新冠肺炎疫情发生以来，中国政府第一时间布局了灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗和核酸疫苗五条技术路线，规范有序开展研发工作。中国已有5支疫苗正在阿联酋、巴西、巴基斯坦、秘鲁等多国开展Ⅲ期临床试验，另有多支疫苗正在加紧推进Ⅰ、Ⅱ期临床试验。
“中国疫苗研发单位和广大科研工作者严格依据科学规律和监管要求，夜以继日、全力以赴推进疫苗研发，为此付出艰辛努力。我和大家一样都期待着能够尽早听到他们的好消息。”他说。
赵立坚还表示，中国政府和企业一直积极通过多双边渠道参与疫苗国际合作。中方也同世界卫生组织、全球疫苗免疫联盟、流行病防范创新联盟等国际组织保持密切沟通与合作，加入了世卫组织“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”倡议和“团结计划”国际多中心临床试验。中方还加入了“新冠肺炎疫苗实施计划”，以促进疫苗公平分配，确保为发展中国家提供疫苗，同时带动更多有能力的国家支持“实施计划”。
“中方期待中国疫苗研发完成后能够尽早被纳入‘实施计划’采购清单，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性做出自己的贡献。”他说。
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