天津疾控中心：目前全部新发感染者均为集中隔离医学观察人员

中新网天津11月18日电 (记者 张道正)天津市卫生健康委副主任、市疾病预防控制中心主任顾清18日晚介绍，该市确定本土第3例无症状感染者后，迅速对病例工作、生活的处所进行终末消毒，追踪其同楼栋及重点关联楼栋居民、杨北物流园全体工作人员实施集中隔离医学观察。目前，全部新发感染者均为集中隔离医学观察人员。

当晚，天津市举行第153场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。顾清介绍，11月10日，天津市在东疆港区应检尽检人员中发现本土第3例无症状感染者王某某，并对其密切接触者、同楼栋及重点关联楼栋居民等相关人员实施了集中隔离医学观察。按照天津市疫情防控强化措施，于隔离第7天采集样本进行核酸检测及血清学抗体检测。

“截至11月18日15时20分，天津市已在其相关集中隔离医学观察人员中，发现了3例新冠病毒核酸检测阳性人员，经市级专家组综合研判，确定确诊病例1例，无症状感染者2例。”顾清称，王某某及这3例新发感染者均居住在天津东疆港区瞰海轩小区同一楼栋。

3例新发感染者的基本概况为：

感染者1，龚某某，男，37岁，现住址：天津东疆港区瞰海轩小区，天津市诺望劳务有限公司员工，职业为杨北物流园(建材市场)搬运工，系本土第3例无症状感染者室友工友。11月10日实施集中隔离医学观察，当日核酸检测及血清学抗体检测结果均为阴性；按照天津市疫情防控强化措施，于11月17日再次进行核酸检测，结果为阳性，当日晚确定为天津市本土第4例新冠病毒无症状感染者。

感染者2，王某某，男，40岁，现住址：天津东疆港区瞰海轩小区，天津市诺望劳务有限公司员工，职业为杨北物流园(建材市场)搬运工，系本土第3例无症状感染者室友工友。11月10日实施集中隔离医学观察，当日核酸检测及血清学抗体检测结果均为阴性；按照天津市疫情防控强化措施，于11月17日再次进行核酸检测，结果为阳性，当日晚确定为天津市本土第140例新冠肺炎确诊病例(普通型)。

感染者3，康某某，女，33岁，现住址：天津东疆港区瞰海轩小区，中润浩博汽车销售服务有限公司员工，系本土第3例无症状感染者同楼栋住户，曾与其共乘一部电梯。康某某与弟弟、弟妹共同居住，3人均于11月10日实施集中隔离医学观察，当日核酸检测结果均为阴性；按照天津市疫情防控强化措施，11月18日，经初检及市疾控中心复核，康某某检测结果为阳性，并被确定为天津市本土第5例新冠病毒无症状感染者；目前其弟弟、弟妹核酸检测结果均为阴性。

顾清表示，在当日同楼栋关联人员康某某检出阳性后，天津市迅速开展流行病学调查，对相关人员实施分类管控，并立即安排开展核酸检测及血清学抗体检测，一是对康某某工作单位所有人员全部实施集中隔离医学观察；二是对康某某弟妹在其工作单位所开小卖部就餐和购物人员全部实施集中隔离医学观察；三是对康某某工作单位所在院落全部人员一律就地封控，禁止人员进出，根据检测结果，进行评估并采取相应措施。

动态评估，调整涉疫区域风险等级。截至11月18日，天津市本土第3例无症状感染者王某某相关集中隔离医学观察人群中，已发现1例本土新冠肺炎确诊病例和2例本土无症状感染者，均居住在天津东疆港区瞰海轩小区同一楼栋。根据此起疫情发展形势和疫情防控工作需要，按照国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制关于科学划分、精准防控等工作要求，经市防控指挥部研判，并经天津市防控领导小组同意，自2020年11月18日24时起，将天津东疆港区瞰海轩小区划定为中风险地区，并实施相应管控措施。天津市其他区域风险等级不变。

据悉，截至目前，本次疫情事件累计核酸采样5476份，除已发布的无症状感染者3例、确诊病例1例外，其他样本均为阴性。本次疫情累计管理1674人，集中隔离医学观察1578人，居家医学观察96人。