统计：全球单日新冠死亡数创新高 美国死亡病例超25万
中新网11月19日电 综合报道，据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据，截至北京时间11月19日6时25分许，全球新冠确诊病例已超过5600万例，累计死亡逾134万例。其中，美国死亡病例数超过25万例。
据路透社统计，11月17日，全球报告的新冠肺炎死亡病例数为10816例，是疫情发生以来，单日新增死亡病例数最多的一天。上一次单日新增死亡最高纪录出现在11月4日，为10733例。
报道指出，其中美国每天报告的新增死亡人数平均数居世界首位，占全球每天报告的死亡病例总数的十二分之一。
据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，目前，美国累计确诊病例已超过1148万例，累计死亡病例超过25万例。
近几周，全美多地的新冠死亡率呈上升趋势。约翰斯·霍普金斯大学的数据显示，当地时间17日，全美报告新增死亡病例1707例，这是5月14日以来的最高单日死亡数字。
白宫新冠疫情工作小组的一份内部报告指出，新冠病毒目前正在美国各地社区“迅猛传播，目前绝大多数郡已经受影响，没有任何迹象显示抗疫进展，只会进一步恶化。”
工作小组的报告还警告，目前的抗疫措施“是不够的，必须提升，才能让疫情曲线平缓”。报告称，即将到来的感恩节假期，可能会以相当大的规模扩大传播。
另一方面，当地时间18日，华盛顿州共和党众议员丹·纽豪斯和科罗拉多州的共和党众议员道格·兰伯恩宣布，两人新冠病毒检测结果呈阳性，两人均将在家隔离远程办公。由此，美国国会议员中已有26名众议员和8名参议员，累计34人确诊新冠。
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