加强协作，共同应对全球挑战
本报驻阿根廷记者 姚明峰
“当前，新冠肺炎疫情仍肆虐全球，给卫生健康、安全与反恐、经济复苏带来前所未有的挑战，即将举行的二十国集团领导人第十五次峰会备受期待。”阿根廷外交部负责双多边经济谈判的副国秘卡罗拉·贝阿特里斯·拉蒙（中文名梦海韵）日前接受本报记者采访时表示，面对疫情挑战，更需要国际合作。二十国集团是加强和完善全球治理的重要机制。“本次峰会将有助于各国共同应对危机，推动经济社会包容与可持续发展，谋求人类的共同利益。”
梦海韵说，疫情已经对全球发展造成深远影响，“二十国集团为世界主要经济体携手制定包容性、可持续发展政策搭建了有效平台，有助于我们更好地应对全球范围内的极端贫困、饥饿与营养不良、失业等诸多挑战，充分挖掘数字经济、中小微企业的巨大潜力。”
梦海韵表示，期待二十国集团领导人第十五次峰会推动后疫情时代经济增长。“当前，全球复苏势头仍不明显，必须积极拉动投资和国际贸易往来。二十国集团机制有利于完善国际多边贸易体制和全球治理体系，让发展中国家在全球治理和经贸合作中发挥更重要作用。历史和实践证明，只有加强协作，才能共同应对全球挑战。期待各方能够深入交流、凝聚共识、加强合作，为全球经济复苏与发展注入强劲动力。”
（本报布宜诺斯艾利斯11月18日电）
《 人民日报 》（ 2020年11月19日 02 版）
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