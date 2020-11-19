红外热成像、无人机巡查、大数据平台协调联动……在江面巡查、现场蹲守等执法手段的基础上，这些高科技的应用让长江禁渔执法方式更加智慧化，也成为近年来各地探索以科技助推环境治理的又一次生动实践。

长江禁渔涉及地域广、持续时间长、管理对象多，要禁得住，就必须强化执法监管、严厉打击非法捕捞行为。近年来，尤其是今年以来，随着打击非法捕捞力度的不断加大，偷捕行为得到有效遏制；但另一方面，非法捕捞作案方式日益多样、非法捕捞工具层出不穷，也为执法监管工作带来越来越多的挑战。

点多面广、执法人员数量有限，怎么办？发现了可疑的渔获物，却不知如何鉴定，怎么处理？……对这些问题的解答，于相关工作人员而言，考验能力，更需要耐心。而从另一个角度来说，也正是通过对这一个又一个新问题、新挑战的应对，促使相关部门在治理体系和治理能力现代化水平方面不断提升。

十年禁渔，随着时间跨度拉长，难免会出现一些新问题、新挑战。但我们可以把每一次的破题过程，都视作一次升级的契机——虽不能一蹴而就，但发现问题、自我完善，最终解决问题，正是一个不断优化和提升的过程。

一步一个脚印、一点一点升级——我们也期待着，十年之后，江波浪里千鱼跃的动人场景。

《 人民日报 》（ 2020年11月19日 12 版）