九成受访青年愿意教父母使用电子产品

随着数字化时代的发展，线上预约、扫码转账、远程操作等，对年轻人来说已经司空见惯。但这些数字化的生活方式，让一些老年人感到力不从心。不会操作智能设备，给老年人的生活带来了很多不便。

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2006名受访青年进行的一项调查显示，仅28.8%的受访青年表示父母能非常熟练地使用电子产品，90.0%的受访青年愿意教父母使用电子产品，97.6%的受访青年希望电子产品更“老年友好”。受访青年中，男性占47.9%，女性占52.1%。

90.0%受访青年愿意教父母使用电子产品

00后赵欣（化名）在湖南上大学。她经常通过远程线上指导的方式，教在河南老家的父母使用智能手机上的应用软件，“有时我会用自己的手机，把操作过程录屏下来，有时是打视频电话远程指导”。

在北京工作的90后康皓（化名）说，随着这几年各种智能设备的普及，自己也在教父母学习。“我妈的学习意愿更强烈，会发微信后，还让我教她网购、用修图软件等，最近还在慢慢学电脑。但我爸就只能用智能手机发消息，其他功能不太会”。

调查中，28.8%的受访青年表示父母能非常熟练地使用电子产品，68.5%的受访青年觉得父母使用电子设备不太熟练，还有2.7%的受访青年表示父母完全不会用。

康皓感慨，教父母使用电子产品，比自己想象的难。“我教我妈把手机照片导入到电脑，像最简单的双击鼠标，她经常很慢地点两下，我就只能陪着她一遍遍练习”。

数据显示，智能手机（90.9%）是受访青年父母普遍会用的电子产品，其他还有：电脑/平板电脑（49.8%）、智能家电（42.9%）和数码相机/摄像机（19.5%）等。

“我平时还算是个比较耐心的人，但不知道为什么，每当教父母使用电子产品时，我总是着急，恨不得穿过屏幕帮他们操作。” 赵欣坦言有的时候，一些看似简单的操作，对于父母来说并不容易。“想想现在，我们跟父母好像互换了身份，小时候他们辅导我写功课，现在反过来需要我教他们了”。

为了能让妈妈更好地用电脑，康皓整理出了一些经常用的快捷键，写在一张纸上，每次妈妈用电脑时都可以对着操作，“说实话，看着我妈每次用一个手指头在键盘上敲来敲去的样子，我都忍不住想笑。但我很鼓励和支持她学习这些新技能”。

CNNIC发布的第46次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年6月，我国网民规模达9.4亿，其中60岁以上网民占10.3%。

为帮助老年人更好地适应数字化时代，年轻人对父母的“数字反哺”非常重要。本次调查中，90.0%受访青年表示愿意教父母使用电子产品。

97.6%受访青年希望电子产品更“老年友好”

“上大学时智能手机还不普及，只能靠打电话跟家里人交流，现在父母学会了用智能手机，发视频、语音都很方便。”康皓说，看着妈妈“时髦”起来，自己也很高兴，“有时我妈会给我发她出去玩时录制的小视频，看她自己能做短视频，我也挺有成就感的”。

“我妈妈喜欢从手机上看视频，跟着一些健身博主学运动技巧。”赵欣觉得，教父母学习使用电子产品，可以让他们与这个时代联系得更为紧密，“数字时代不只是年轻人的专场”。

父母使用电子产品有哪些作用？调查中，78.9%的受访青年觉得可以便于他们进行社交联系，70.3%的受访青年觉得可以让父母就医、出行等日常生活更方便。其他方面还有：紧跟时代潮流（61.1%），更快捷地获取资讯消息（55.9%）和丰富兴趣爱好，充实生活（51.2%）等。

00后大学生刘芳（化名）说，自己承担了教爷爷奶奶和爸爸妈妈使用电子设备的“重任”，在这个过程中，她也摸索出了一些窍门。“教长辈使用数字产品，得从他们的兴趣入手，才能调动他们的学习意愿”。

刘芳感觉，有的长辈碍于面子或怕自己学不会，就不愿意让年轻人教他们，这个时候就要给他们展示学习数字产品的好处，“我教奶奶用智能设备，是从一个小音箱开始的。这个音箱功能非常简单，只有左右选歌键、音量键和开关，我给奶奶播放了她喜欢的评剧、老歌，她发现原来现在智能设备这么有意思，就愿意继续去学着用智能手机了”。

“老年人学东西确实要比我们慢很多，所以也要多给他们一些实践的空间。”刘芳说，可以让他们独立操作，自己在旁边指导，“成功叫到了车，下单了快餐，父母体验到成果，也会增强他们学习的信心”。

“不过，有些智能应用在设计之初，更多是从效率角度出发，可能不太便于老年人操作。”刘芳发现，现在不少智能手机都推出了老年机，字体更大，功能更简洁，“如果其他智能设备也能有一些符合老年人需求的款式就更好了”。

随着老龄化社会的到来，如何让智能设备更符合“银发一族”的需求，也成为一个重要的话题。调查中，97.6%的受访青年觉得电子产品需要更“老年友好”。

“有一次我爸不小心在手机上点了一个月租的付费项目，他都没意识到，等查话费时才发现不对，赶快取消了，但已经白白扣了一个月的费用。”康皓希望，电子产品都有面向老年群体的模式，“功能简洁一些，在付费的时候，最好都能作出醒目的提示”。

中青报·中青网记者 孙山 来源：中国青年报