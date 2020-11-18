杨大平：求美要去正规医疗机构
肌肤年轻化越来越受到人们的关注，其实胸部肌肤同样存在着衰老的问题。20岁与30岁的女性，哺乳前后的女性，胸部都会有变化。近日，联合丽格第一医疗美容医院业务院长、面部年轻化首席专家杨大平做客《健康大讲堂》，针对女性乳房如何保持年轻化的话题进行了讲解。
杨大平介绍，需要进行整形外科手术的乳房问题主要有三种，第一种是先天的乳房发育不良，也就是常说的小乳症。第二种就是乳房发育过大，乳房下垂。第三种是乳腺癌术后乳房再造。针对先天发育不良，可进行隆胸手术进行调整。可采用的假体隆胸或脂肪丰胸的方式，两者各有利弊，目前在隆胸领域使用假体较多，脂肪为辅，或者将假体和脂肪结合起来进行复合隆胸。针对哺乳后出现腺体萎缩的问题，可以进行乳房缩小手术。
他表示，隆胸手术不能完全规避并发症包膜挛缩，其预防被摆在隆胸手术重中之重的位置。正规的医疗机构应严格执行防范措施，包括手术室的无菌环境、麻醉安全性等，以此有效地降低并发症的发生。医生也应在手术前将风险充分告知求美者。为此，杨大平建议消费者理性、安全求美，一定要选择专业的医疗机构。
杨大平教授补充道，乳房的美学标准，其实还不统一，给手术增加了很多不确定性和变数，求美者要理性看待，选择最适合自己的，才是健康、安全的。
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