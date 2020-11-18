新冠病毒感染者出院后6个月内暂拒献血
昨日，国家卫生健康委发布《血站秋冬季新冠肺炎疫情防控工作指引》，明确规定：献血服务场所如接待新冠肺炎恢复期血浆捐献者，需要在独立空间进行。新冠病毒感染者治愈出院后6个月内暂拒献血，曾接种流感或新冠病毒疫苗的人群也建议暂缓献血。
指引提到，要在原有健康征询的基础上，增加《新冠肺炎相关健康状况征询表》，了解献血者新冠肺炎相关健康状况，甄别献血者是否有重点地区旅行史、接触史或生活史等。
如果献血者本人有发热或呼吸道症状；曾密切接触有发热或呼吸道症状的人员或患者；曾经与新冠病毒感染者，或聚集性发病人群有接触或流行病学关联史；近期有境外或者高风险区居住史；曾接种流感或新冠病毒疫苗等情况时，建议暂缓献血，暂缓时间为相关情况结束后至少28天。同时，献血服务医护人员对献血者进行健康咨询时，建议对仅有偶尔咳嗽等常见情况加以甄别。
另外，对于曾被诊断为新冠病毒感染者，治愈出院后6个月内暂拒献血。如献血者出现体温超37.3℃，工作人员应当告知献血者暂缓献血，安排其离开征询现场，并提醒献血者及时到指定发热门诊就医。
为保证临床用血安全，如献血后出现新冠病毒感染相关症状时，献血者须及时回告血站；血站应当有专门部门负责接受献血者回告，接到回告后应当做好记录并及时处理。
指引要求，在血液采集过程中，献血场所应当为献血者及陪同人员提供医用口罩并指导其正确佩戴；为每位进入献血场所的献血者提供手消毒液消毒。
采供血机构要尽可能采用预约献血，控制同时段献血人数，团体献血尽量减少陪同人员。当有社会志愿者参与工作时，应当掌握志愿者健康状况，进行疫情防控知识培训，并根据疫情状况做好个人防护；必要时可暂时减少社会志愿者参与献血服务。
此外，采供血机构还可通过短信、电话等方式招募固定献血者献血。（记者 刘欢）
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