从抗疫家书体味中国人的纸短情长
张砥
“‘战火’烧到老家门前，这仗我不打，着实面对不了自己”，这是一位儿子写给父母的“请战誓言”；“妈妈希望你也能成为这样的人，让我们成为彼此的英雄”，这是一位母亲写给孩子的殷殷寄语……“致敬最美逆行者——抗疫家书展”昨日在中华世纪坛拉开帷幕。60余封家书，聚焦逆行“战士”及其家人，讲述身边的故事与感动，把我们再次带回那段荡气回肠的战疫时光。
从“临发又开封”到“家书抵万金”，见信如晤，见字如面。作为民族文化的一部分，中国人的家书，少有豪言壮语，平凡文字背后，却蕴含着切切深情。战疫时刻，分秒必争，高强度的工作和精神压力之下，家书是最温馨的精神慰藉；疫情汹涌，“战士”逆行，前线战况让家人担忧牵挂，家书是最硬核的战斗宣言。一封封家书，激励着小家，感染着大家，激荡着磅礴的战疫力量。正如有论者所言，“家书的回归，让人们收获了真情和成长，也尽显中国传统书信文化的魅力，构成了一幕幕生动的抗疫生活史。”
曾经很长时间里，家书都是维系家庭的纽带、传承家风的桥梁。但经过电邮时代，来到即时通讯时代，我们正与书信渐行渐远。键盘的敲击和屏幕的点戳，取代了鱼笺尺素，很多人已不记得上次提笔写字是在何时，更不用说修书一封。只是，手段的丰富、沟通的便捷，似乎并未带来情感的升华。家族微信群里的消息轰炸，却难有细细品味的内容和心境；视频通话随时“面对面”，但聊来聊去话题却可能越来越少。儿女情长、天伦之爱、手足深情，这些中国传统的家庭情愫，反而少了可触可感的郑重依托。
有人将战疫家书形容为一次温暖的回归。的确，今天的我们，固然无需再回到“从前慢”的时代，但也不能丢失情感的涵养、文化的传承、价值的赓续。有一位网友写道，他参加工作后，辗转4个城市，换了7个住所，但有9封父亲写给他的信却一直带在身边，特别想家时，“就把那9封信按着时间顺序平铺在面前”读一遍。无数人曾在家书中收获亲情、收获力量、收获成长，今天，我们该怎样重写我们的家书、重塑我们的家风？从这个意义上说，抗疫家书展，不再是简单地回溯家书故事、重述家书情怀，以此为契机，引导更多人重拾家书，重拾家庭、家教、家风的力量，无疑是更温暖也更厚重的社会价值。
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