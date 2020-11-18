北京个别流感疫苗接种站外排长队
建议老人向周边网点分流预约
11月17日，北京遭遇降温天气，格外阴冷。沿着马路一侧，不少身着棉服的老人在瑟瑟寒风中排起了长队……这样的一幕发生在中午前后的和平里社区卫生服务中心大门外。原来，这些老人都在排队等待领取号码并进行免费流感疫苗的接种。“外面这么冷，又刚下过雨，老人沿街排队让人看着都心疼。”有市民向本报反映。
当天下午约3点半，记者赶到该社区卫生服务中心看到，在门口等候的老人只有十余位。现场安保人员不时发出“今天号已发完，请改天赶早再来”的提示，但现场仍有老人络绎不绝地来到入口处问询。安保人员告诉记者，该卫生服务中心的疫苗接种量约为每天150人次，周一到周五的下午1点开始接种，但仍有不少老人为了排上号，不到中午就会来此排队等候。
按照政策，本市60岁以上老年人可以享受免费流感疫苗接种。来此排队的老人说，接种疫苗所需的时间并不长，但前期排号最为耗时。“你要是下午一点再过来肯定没号了，但只要排队取到号就可以先回去休息，等人少的时候再来接种。”社区卫生服务中心的医护人员说：“近期来此等候的老人确实较多，再加上防疫的需要，我们不能让老人一次性全部进到屋里等候，所以才出现在门口排长队的情况。老人们可以去附近的其他卫生服务中心看看，哪里人少就去哪里接种。”
随后，记者查询找到位于2公里外的北新桥社区卫生服务中心。这里的医护人员表示，目前60岁以上老人来此免费接种流感疫苗并不需要排队取号，接种数量也无限制。“下午1点刚开始接种时会有排队的情况，如果错峰过来不用等太久就可以接种。”下午3点40分左右，记者看到现场没有排队，老人来此基本能做到随到随种。记者还联系到几家位于西城、丰台等区的卫生服务中心，工作人员说，今年前来接种的老人确实较多，但通过预约及分时前往，可以减少排队等候的时间。
此外，市民可通过拨打12320公共卫生热线或登录北京市卫生健康委、北京市疾病预防控制中心网站进行查询，了解疫苗接种点的联系方式和地理位置。
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