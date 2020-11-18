17日辽宁新增1例境外输入确诊病例
11月17日0时至24时，辽宁省新增1例境外输入新冠肺炎确诊病例，为沈阳市报告，属普通型病例。无新增治愈出院病例。
新增境外输入确诊病例李某某，女，44岁，中国籍。11月3日由德国慕尼黑出发，先后乘坐LH103次、LH720次航班，途经德国法兰克福市，于11月4日抵达沈阳桃仙国际机场，沈阳海关采集其生物标本后，点对点转运至集中隔离观察点。当晚，沈阳海关回报其新冠病毒核酸检测结果为阴性。11月16日，沈阳市疾控中心例行采集其生物标本进行核酸检测，结果为阳性，立即启动转运程序，转运至省新冠肺炎集中救治沈阳中心进一步诊断治疗。11月17日，结合临床症状，经省级专家组会诊诊断为新冠肺炎确诊病例。该患者入境后采取闭环管理。
截至11月17日24时，全省累计报告确诊病例289例（含境外输入65例），治愈出院280例，死亡2例，在院治疗7例。目前，尚有3例无症状感染者在定点医院隔离治疗。
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