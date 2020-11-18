福建无新增境外输入确诊病例和无症状感染者
人民网福州11月18日电（陈楚楚）据福建省卫健委网站消息，11月17日0—24时，福建省报告新增境外输入确诊病例0例；当日报告新增境外输入无症状感染者0例；报告新增本地确诊病例0例。
一、境外输入疫情
11月17日0—24时，福建省报告新增境外输入确诊病例0例。
当日报告新增境外输入疑似病例0例。
当日报告新增境外输入无症状感染者0例。
截至11月17日24时，福建省累计报告境外输入确诊病例165例，已治愈出院136例，目前住院29例，无死亡病例；现有报告境外输入疑似病例0例；现有报告境外输入无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察18例。
二、本地疫情
11月17日0—24时，福建省报告新增本地确诊病例0例。
当日报告新增本地疑似病例0例。
当日报告新增本地无症状感染者0例。
截至11月17日24时，福建省累计报告本地确诊病例296例（已治愈出院295例、目前住院0例、死亡1例），其中：福州市72例、厦门市35例、漳州市20例、泉州市47例、三明市14例、莆田市56例、南平市20例、龙岩市6例、宁德市26例；现有报告本地疑似病例0例；现有报告本地无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察0例。
三、密切接触者
目前密切接触者已解除医学观察20068人，尚有681人正在接受医学观察。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情 11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。 【详细】
警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn