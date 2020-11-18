我国对综合医改试点省份将加强评估和激励
在国务院医改领导小组秘书处、国家卫健委17日就介绍“十三五”综合医改试点省份医改典型经验举行发布会上，国务院医改领导小组秘书处、国家卫健委体改司副司长薛海宁指出，要强化对综合医改试点省份的评估和激励。
据薛海宁介绍，当前医改总体改革的制度框架四梁八柱基本建立健全，试点省份的推进机制初步健全，下一步要抓好督导考核、监测评价，健全改革的正向激励机制，及时宣传报道试点省份的好经验和好做法，建立综合医改试点省份的评估和动态调整机制，调动地方改革的积极性。
2015年和2016年，国务院医改领导小组分两批确定了11个综合医改试点省份。“从综合医改试点的推进来看，有成绩，也有不少问题。”薛海宁表示，各地改革进展还不平衡，从改革成效来看，距离人民群众对健康的期待还有比较大的距离，同时也还有深层次的矛盾问题没有得到解决。
薛海宁强调，应该把深化医改作为健康中国建设的强大动力，督促指导试点省份全面实施医改的“一把手”工程和“操盘手”工程。目前，凡是改革做的好的地方，都是党政主要负责同志亲自抓医改，而且建立了高效的协同机制的地方，这个经验还需要进一步深化和推进。（记者金振娅）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情 11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。 【详细】
警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn