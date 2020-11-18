我国对综合医改试点省份将加强评估和激励

在国务院医改领导小组秘书处、国家卫健委17日就介绍“十三五”综合医改试点省份医改典型经验举行发布会上，国务院医改领导小组秘书处、国家卫健委体改司副司长薛海宁指出，要强化对综合医改试点省份的评估和激励。

据薛海宁介绍，当前医改总体改革的制度框架四梁八柱基本建立健全，试点省份的推进机制初步健全，下一步要抓好督导考核、监测评价，健全改革的正向激励机制，及时宣传报道试点省份的好经验和好做法，建立综合医改试点省份的评估和动态调整机制，调动地方改革的积极性。

2015年和2016年，国务院医改领导小组分两批确定了11个综合医改试点省份。“从综合医改试点的推进来看，有成绩，也有不少问题。”薛海宁表示，各地改革进展还不平衡，从改革成效来看，距离人民群众对健康的期待还有比较大的距离，同时也还有深层次的矛盾问题没有得到解决。

薛海宁强调，应该把深化医改作为健康中国建设的强大动力，督促指导试点省份全面实施医改的“一把手”工程和“操盘手”工程。目前，凡是改革做的好的地方，都是党政主要负责同志亲自抓医改，而且建立了高效的协同机制的地方，这个经验还需要进一步深化和推进。（记者金振娅）