第十五届中国成长型医药企业发展论坛在长沙举办

11月14日， 以“双循环、成长力”为主题的“第十五届中国成长型医药企业发展论坛”在长沙开幕。来自国家医药行业的专家、医药企业家代表和中国医药物资协会领导、常务理事、各分支机构负责人及连锁药店负责人参会。

大健康产业既是我国的战略性新兴产业，也是全球经济向上拉升的新引擎。中国医药物资协会常务副会长、益丰大药房董事长高毅致辞时表示，中国医药物资协会多年来，一直致力于服务行业与会员的良性发展，促进行业与政府之间的联系，加快推进我国医疗、医药、医保改革与发展，全力推动实施健康中国建设。

高毅表示，身为医药人，有责任、有义务做好健康服务，让健康产业良性、健康的发展。今年以来，协会结合新环境、新形势，将基层医疗、新零售、中医药服务贸易等多个板块作为重要工程推进，迅速在全国建立平台。同时，医药零售、中医药服务大众、跨境电商、中医药防疫等多个方面协同发展，相互促进，并鼓励和支持各分支机构敢于创新、勇于担当。

中国医药物资协会常务副会长、益丰大药房董事长高毅

论坛期间，还举办了“第一届中国基层医疗发展论坛”，该论坛将致力于推动基层医疗健康水平的提升，搭建高效、务实的合作平台，助力各成员抓住时代脉搏，深化协同创新的发展。从2020年四月份“中国医药物资协会基层医疗分会”成立以来，截止目前，基层医疗分会已经在全国成立了5家省级分会。本次会议期间，将同步成立10家分会，未来将形成全国最具影响力、活力和优质价值的基层医疗核心竞争资源。

“中国医药物资协会连锁药店分会年会”也同期举行。据悉，该分会自2009年起推动成立全国各省级药店联盟、各省级成长药店分会，现已形成覆盖全国除港澳台、西藏之外的所有省、自治区、直辖市的50家省级药店联盟平台，形成我国药品零售行业的强势资源。该连锁药店分会年会以“联盟再出发” 为主题，致力于挖掘产业价值，洞察产业趋势，创新产业方法，从产品赋能、服务赋能、科技赋能三个维度，共同探索连锁药店发展新业态，满足顾客新需求。并推动零售企业、品牌工业、资本、新技术、新模式、新产品等在新趋势下的全方位互联互通和良性互动。

本届大会期间，还举行了中国医药物资协会第六届第二次常务理事会议。