第三届世界中医药服务贸易大会开幕

11月15日，第三届世界中医药服务贸易大会暨第一届全国基层医疗大会、第十一届道地药材产业论坛、首届医药上市企业家峰会在长沙国际会议中心开幕。

中国工程院院士刘昌孝、长沙市人民政府副市长刘明理和中国医药物资协会执行会长兼秘书长刘忠良、世界中医药服务贸易联合会主席阮鸿献、常务副会长高毅出席开幕式。

高毅介绍，中医药服务贸易已成为中国服务贸易发展战略大格局中重要的组成部分。本次论坛以“全球生命健康的中国力量——中医药”为主题，是当下中国医药界乃至全球医药界关心和关注的话题，今天，大家齐聚一堂，共同探讨在后疫情时代中医药的国际化发展的新机遇和新方向。

刘明理在致辞中表示，长沙是中医药资源大市，发展中医药产业具备相同的基础和独特优势，近年来长沙市大力推进健康长沙建设，全面实施健康优先发展战略，坚持中西医并重的发展，中药在很多领域得以应用。这次大会在长沙市举办，是对长沙市发展中医药事业的高度认可和坚强支持，也是宣传展示长沙中药产业发展的难得机遇，将以诚信周到的服务，优越开明的政策，为广大企业家生根长沙搭好桥，助好力，服好务，共同为建设“健康中国”作出新的贡献。

阮鸿献介绍，大会将围绕抗击新冠疫情中医药临床经验分享、中医中药世界行活动启动仪式暨活动推介、海外中医药中心建设与发展、中医药国际合作基地建设与发展、中医药国际文化传播、中药国际交流和贸易合作等内容展开。

作为本届大会的联合主办方，世界针灸学会联合会主席、中国针灸学会会长刘保延在致辞中表示，中医药服务贸易是国际贸易的重要组成部分，是推进中医药国际化发展的重要手段，发展中医药服务贸易对我国服务贸易的发展、推动中华文化传播、提升我国软实力具有重要意义。