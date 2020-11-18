福建省8262名事实无人抚养儿童纳入保障

“今年1月1日实施《事实无人抚养儿童保障工作实施意见》以来，全省儿童福利工作变被动受理为主动发现，已有8262名事实无人抚养儿童纳入保障，并录入全国儿童福利信息管理系统，占全省户籍人口万分之2.05，占全省儿童总数万分之10.6。” 日前，福建省民政厅副厅长赵荣生在2020年全省儿童福利业务培训暨儿童福利政策宣讲进村居活动现场推进会上如是说。

事实无人抚养儿童是指父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一的儿童；或者父母一方死亡或失踪，另一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一的儿童。

据了解，在基本生活保障上，福建省事实无人抚养儿童按散居孤儿保障标准执行，即按照每人每月900元标准发放生活补贴。符合集中供养且有意愿的，送福利机构集中供养。在医疗保障上，明确事实无人抚养儿童参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分全免；在教育保障上，事实无人抚养儿童优先纳入国家资助政策体系和教育帮扶体系，落实助学金、减免学费政策。

赵荣生介绍，2019年，福建省调整建立了由省政府分管领导任总召集人的农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作联席会议制度；福建在全国率先出台了《关于加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》，该《实施意见》在事实无人抚养儿童保障面、保障内容、认定程序，特别是在儿童父母失联取证等方面实现了创新。同时，还出台了《进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系实施意见》和“福彩圆梦·孤儿助学工程”“孤儿医疗康复明天计划”项目实施细则等政策文件。莆田市“一网四化”构筑留守儿童关爱体系被农业农村部、国家发改委等评为首批18个全国农村公共服务典型案例。

赵荣生强调，下一步，福建全省儿童福利工作要着眼新时代、新节点儿童福利工作特点，推进全省儿童福利事业高质量发展，要进一步推进“政策宣讲进村（居）”活动，推动儿童福利政策落地生根，为实施未成年人保护法、民法典做好准备。

要进一步做好事实无人抚养儿童保障，变被动受理为主动发现，开展日常性网格化巡访，加强部门信息数据共享，开展差别化精准帮扶，做好多元化关爱服务。要进一步加强风险隐患防范化解工作，严格儿童福利机构、未成年人救助保护机构管理服务，严格规范家庭寄养，严格农村留守儿童和困境儿童保护机制，维护好儿童合法权益。

要进一步推进“福蕾行动计划”，抓好试点，推进政府购买服务，打造本地化特色品牌；要进一步健全完善儿童福利设施建设，拓展儿童福利机构社会服务功能，推进未成年人救助保护机构转型升级，持续提升关爱保护能力。（记者 吴军华 李菁雯）