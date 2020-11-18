我国油茶产业高质量发展初见成效
11月16日，记者从全国油茶产业发展现场会上了解到，近年来我国坚持多措并举，油茶产业高质量发展初见成效。目前，全国油茶种植面积达到6800万亩，高产油茶林1400万亩，茶油产量62.7万吨，油茶产业总产值达1160亿元。
据介绍，近年来我国油茶产业政策支持持续加大，油茶种植面积、产量逐步提高。今年，中央财政将油茶低产低效林改造纳入支持范围，国家林草局发布了《油茶产业发展指南》，15个油茶主产省区印发了省级油茶产业发展规划，加快推进油茶低产低效林改造和管护。2019年以来，共改造低产低效油茶林364万亩，许多地方茶油亩产量提高4至10倍。各地通过创新油茶产业经营模式，有效带动近200万贫困人口脱贫增收。（记者杨娜）
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国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情 11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。 【详细】
警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
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