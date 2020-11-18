关注世界慢阻肺日 规范化维持治疗是关键

2020年11月18日是第19个世界慢阻肺日。今年的主题是“改善慢阻肺生活，无论何人与何地”。世界卫生组织将每年11月第三周的周三定为世界慢阻肺日，宗旨是帮助人们提高对慢阻肺的认识，改善慢阻肺诊断不足和治疗不足的现状。

慢阻肺将成为全球“第三大致死病因”

据全国流行病学调查数据显示，我国40岁以上的人群中，慢阻肺的患病率高达13.7%，总患病人数近1亿，这意味着每14个人中，就有1人患有慢阻肺。世界卫生组织(英文简称为WHO)报告指出,慢阻肺将成为全球 “第三大致死病因”。

“吸烟”是慢阻肺重要的发病因素。研究显示，吸烟者慢阻肺患病风险显著高于不吸烟者，且吸烟时间越长、吸烟量越大，慢阻肺患病风险越高。除去吸烟因素，环境污染、低教育程度、幼年期慢性咳嗽、低体重、呼吸疾病家族史等都与慢阻肺发病息息相关。

与高患病人数相反，我国慢阻肺知晓率及肺功能检查普及率较低。据“中国成人肺部健康研究”数据显示，我国仅有约10%的人知晓慢阻肺疾病，不足10%的人接受过肺功能检查；在所有慢阻肺患者中，仅有不到3%的人知道自己患有慢阻肺;近90%的患者此前从未得到明确诊断。可以预见，随着我国老龄化、吸烟和空气污染等问题加重，慢阻肺发病形势将更趋严峻。

定期检查肺功能 吸入治疗效果佳

专家强调有五种人群，需定期检查肺功能，包括：长期吸烟者；四十岁以上人群；有慢性咳嗽、咳痰、喘息症状者；经常接触污染气体、粉尘者，以及已确诊慢性呼吸道疾病的患者。据悉，慢阻肺早期咳嗽、咳痰等症状并不明显，约有60%的慢阻肺患者没有明显症状，很多患者在明确诊断时肺功能已有中重度损害。所以肺功能检查是确诊慢阻肺的金标准，定期检查非常有必要。

在慢阻肺药物治疗中，效果较佳、具有优势的治疗手段是吸入治疗。通过吸入支气管扩张剂可松弛支气管平滑肌、扩张支气管、缓解气流受限，是控制慢阻肺症状的主要治疗措施。

规范化维持治疗 提高国民健康水平

随着城市化建设进程加快，呼吸道疾病发病率逐年上升且呈年轻化趋势，严重影响了人类的身体健康，《“健康中国2030”规划纲要》把健康摆在优先发展的战略地位，提出以人民健康为中心，把健康融入所有政策，强化早诊断、早治疗、早康复，实现全民健康。

小家健康才有大家健康，正大天晴推出的慢阻肺纪录片中就以小家为单位，还原我国真实慢阻肺患者的生活现状，揭露了普通家庭中一人患病、全家痛苦的生活现状。患者由于患病后身体备受折磨，同时疾病也给家人带来巨大的经济压力，导致家庭氛围十分压抑。直至在家人的陪伴和鼓励下，坚持进行规范化治疗之后，患者才渐渐的恢复活力，家里的声音也从沉重的咳嗽声变为嬉笑声、玩乐声。纪录片再现了家是每个人最温暖的港湾，家人就是在温暖陪伴与用药叮嘱中相互扶持、相互感动。最后呼吁广大患者、患者家属监督患者进行规范化治疗。不只是急性发作期间，在缓解期也应该积极用药、持续用药，发挥治疗效果，提高身体健康水平。

中国工程院钟南山院士曾表示，慢阻肺是一种常见但危害性很大的慢性肺部疾病，就像高血压和糖尿病一样，需要长期坚持规范用药，才能取得稳定的疾病控制效果。

未来，我国的医药发展路程依然任重道远，可也蓄势喷薄。中国正在成为国际生物技术药物发展的中坚力量。实现全民健康不仅需要政策的支持、需要更多像正大天晴这样的创新型企业的助力，更需要我们每个公民的重视和坚持。