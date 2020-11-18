福州发现2份进口冷冻鲳鱼外包装核酸检测阳性

人民网福州11月18日电（吕春荣）18日上午，福州市疾病预防控制中心发布消息称，11月17日，疾控部门在对福州市某冷库进行常规例行采样抽检时，发现该冷库2份进口冷冻鲳鱼外包装新冠病毒核酸检测阳性。

消息指出，经查，该批印度进口鲳鱼是从福州港闽江口内港区入关，共2500件，计25吨，11月14日下午运抵某冷库储存。现库存2117件，已出售383件，各市场主体已封存到位，未流入终端消费市场。市、区两级防控部门立即启动应急预案，及时将信息通报有关部门及相关市场主体，第一时间封闭涉事冷库，封存相关冻品，对该冷库及周边环境进行全面管控和消毒，对相关冷库所有的涉事冻品搬运工、冷库工作人员及相关接触人员已进行集中隔离医学观察和核酸检测，对冷库及周边外环境进行采样检测，目前所检人员及外环境样本新冠病毒核酸检测结果均为阴性。

福州市疾病预防控制中心提醒，广大市民朋友们不造谣、不信谣、不传谣，密切关注政府部门发布的进口食品检疫信息和有关防控信息，提高个人防护意识，科学佩戴口罩，勤洗手、常通风，保持一米社交距离；倡导公筷公勺，清洗加工冷冻食品时防止喷溅，做到生熟分开和烧熟煮透。如有发热等不适症状，应佩戴口罩，避免乘坐公共交通工具，尽快到就近二级及以上医疗机构发热门诊就诊。