法国累计新冠确诊病例超200万例
郑伟
新华社巴黎11月17日电（记者陈晨）根据法国卫生部门17日公布的数据，法国当天累计新冠确诊病例超过200万例。
数据显示，法国过去24小时新增确诊病例45522例，累计确诊2036755例；新增死亡病例1219例，累计死亡46273例。目前有4854名新冠患者在医院重症监护室接受治疗。
法国卫生总署署长萨洛蒙当天在新闻发布会上说，目前法国新冠病毒基本传染数低于1，自11月2日病毒检测结果呈阳性的单日患者人数达到最高值以后，多项疫情指标均在下降，但新增确诊人数仍非常多。
法国卫生部长韦朗17日表示，法国病毒传播已经开始减缓，但全国医疗系统仍面临沉重负担。
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