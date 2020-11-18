武汉：进口冷链食品须查验“两证明一报告”

新华社武汉11月17日电（记者熊琦）记者在17日召开的武汉市关于常态化疫情防控的新闻发布会上了解到，武汉将进一步以严防境外输入为重点，从严从紧把好入口关、检测关、分流关、隔离关，做好常态化疫情防控工作。

武汉市卫生健康委副主任郑云透露，为严防境外输入，武汉市严把“四站一场”关，强化当前邀请外国人来汉管理工作，按照“谁邀请、谁负责”原则，压实邀请单位防控责任。7月30日以来，境外返（来）汉人员16147人，其中集中隔离4547人。对境外人员隔离点参照“红区”标准，采取全封闭、全覆盖管理。

武汉市市场监督管理局副局长胡艺介绍，为了加强对境外输入商品的风险排查，武汉市严格证明查验制度，要求对2020年6月下旬以后进口的海鲜产品、冷冻冷藏肉品必须查验“两证明一报告”（海关通关证明、检疫证明和新冠病毒核酸检测报告）；对经武汉入关入城的冷冻冷藏冷链食品将实现采样全覆盖、样本全检测、包装全消杀、商品全追溯；实施《武汉市进口冷链食品新冠病毒防控导则》，按高风险标准对冷链食品实行专区、专库、专人“红区”管控。