外交部发言人就新冠病毒溯源、中澳关系、中英关系等问题答记者问

新华社北京11月17日电（记者温馨）在17日举行的外交部例行记者会上，外交部发言人赵立坚就新冠病毒溯源、中澳关系、中英关系等问题回答了记者提问。

回应涉新冠病毒最新研究：再次印证病毒溯源是复杂科学问题

意大利米兰国家癌症中心研究显示，新冠病毒自去年9月就在意大利传播。有观点认为新冠病毒在武汉暴发之前就已经在海外传播。

对此，赵立坚说：“我们已经看到、听到国际上不断出现关于新冠肺炎疫情暴发时间、地点等报道。这再次印证了病毒溯源是一个复杂的科学问题，应由科学家在全球范围开展国际科学研究与合作，促进对病毒动物宿主和传播途径的了解，目的是更好预防未来可能出现的风险，保护各国人民的生命安全和健康。病毒溯源是一个持续发展的过程，可能涉及多国多地。我们希望各国都采取积极态度，同世卫组织等加强合作，推进全球溯源工作。”

他表示，中方将继续积极参与病毒溯源和传播途径全球科学研究，同国际社会一道，为全球病毒和抗疫合作做出贡献。

澳方应多做有利于增进中澳互信、促进务实合作的事

在就中澳关系答问时，赵立坚说，当前中澳关系面临的严重困难是中方不愿看到的，造成这一局面的责任完全不在中方。澳方应正视两国关系受挫的症结，客观理性看待中国和中国的发展，切实秉持相互尊重、平等相待的原则处理两国关系，多做有利于增进两国互信、促进两国合作的事。

“回顾过去几年的中澳关系，澳大利亚国内一些人固守冷战思维和意识形态偏见，更多地视中国发展为威胁，并随之采取了一系列涉华错误言行，这是导致中澳关系急剧下滑并陷入困难局面的根本原因。”他说。

赵立坚举例说：第一，澳方公然违反国际关系基本准则，屡屡在涉港、涉疆、涉台等涉及中国核心利益的问题上采取错误言行，包括多次在联合国人权理事会等场合就涉疆问题挑头或参与搞针对中国的共同行动，高调干涉香港国家安全立法问题，为台湾企图挤入世界卫生大会站台说项。这些做法粗暴干涉中国内政，严重伤害中国人民感情。第二，澳方一些人在拿不出任何证据的情况下，诬蔑指责中国对澳搞所谓“干预、渗透”，对中澳两国正常交往与合作政治化、污名化并无端设限。澳大利亚率先禁止中国企业参与澳5G网络建设，多次打着“国家安全”的幌子否决中国企业赴澳投资，对中国驻澳大利亚媒体记者进行任意搜查。这些做法严重损害了两国互信，毒化了双边关系氛围，也制约了中澳务实合作原有的良好势头。第三，澳大利亚就疫情问题大搞政治操弄，推动所谓“独立国际审议”，严重干扰国际疫情防控合作。

他表示，中澳关系“时间线”和是非曲直十分清晰，连澳大利亚国内很多有识之士都在呼吁澳大利亚政府在处理对华关系问题上应该秉持理性、公正立场。澳方应当对此予以正视，认真反思，而不是倒打一耙、“甩锅”推责。

他说，中国一向秉持和平共处五项原则发展与其他国家的关系。我们坚定不移地走中国特色社会主义道路，同时尊重别国根据自身国情选择的发展道路。“我们历来认为，中澳之间历史传统、社会制度、发展阶段都不同，双方存在矛盾分歧是完全正常的。关键是要以建设性方式妥善管控，而不是以维护自身国家利益和价值观为借口，将自身的想法和意志强加于人。”

会一如既往地并行发展中英、中欧互利合作关系

在就英国“脱欧”有关问题答问时，赵立坚说，作为联合国安理会常任理事国，中英在双边和多边框架内沟通协调的渠道非常畅通，为维护世界和平稳定和发展做出了应有贡献。“不管英欧能否达成未来关系协议，我们会一如既往地并行发展中英、中欧的互利合作关系。”

针对有报道称一名英国驻华外交官近日救起溺水中国女子一事，赵立坚说：“我们看到了有关媒体报道，这种见义勇为的举动值得赞扬。我要给他点个大大的赞。”