新疆喀什地区调整风险等级 疏附县全县降为低风险地区
新华社乌鲁木齐11月17日电（记者高晗、马锴）根据国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制有关规定和喀什地区新冠肺炎疫情形势，经喀什地区新冠肺炎疫情防控工作指挥部研究决定：11月18日0时起，将疏附县站敏乡、萨依巴格乡疫情风险等级由高风险调整为低风险，将布拉克苏乡疫情风险等级由中风险调整为低风险。调整后，疏附县整个县域降为低风险。
此前，喀什地区新冠肺炎疫情防控工作指挥部宣布，10月25日24时起，将喀什地区疏附县站敏乡、托克扎克镇、吾库萨克镇、萨依巴格乡疫情风险等级定为高风险，疏附县其他乡镇疫情风险等级定为中风险，其他县市疫情风险等级定为低风险。
截至11月16日24时，新疆（含兵团）连续9日确诊病例和无症状感染者“零新增”，现有确诊病例15例，均为喀什地区病例；现有无症状感染者104例，其中，喀什地区96例、克孜勒苏柯尔克孜自治州8例。
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