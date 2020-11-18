新冠病毒感染者治愈出院后6个月内暂拒献血
中新社北京11月17日电 中国国家卫生健康委员会近日发文规定，献血服务场所如接待新冠肺炎恢复期血浆捐献者，需要在独立空间进行。新冠病毒感染者治愈出院后6个月内暂拒献血，体温达到或超过37.3℃献血者也将暂缓献血。
为指导血站做好秋冬季新冠肺炎疫情防控工作，确保血站工作人员和无偿献血者安全，保障血液安全供应，国家卫健委等部门制定了《血站秋冬季新冠肺炎疫情防控工作指引》。指引对血站工作人员防护、工作场所的清洁与消毒、医疗废物处理、献血者选择与管理、采供血流程等都作了详细规定。
指引提出加强献血前教育与征询。在原有健康征询的基础上，增加《新冠肺炎相关健康状况征询表》，了解献血者新冠肺炎相关健康状况，甄别献血者是否有重点地区旅行史、接触史或生活史等。
如献血者出现过下列情况中任何一种，建议暂缓献血，暂缓时间为相关情况结束后至少28天：本人有发热或呼吸道症状；曾密切接触有发热或呼吸道症状的人员或患者；曾经与新冠病毒感染者，或聚集性发病人群有接触或流行病学关联史；近期有境外或者高风险区居住史；曾接受流感或新冠病毒疫苗接种。同时，建议健康咨询时，对仅有偶尔咳嗽等常见情况加以甄别。
另外，对于曾被诊断为新冠病毒感染者，治愈出院后6个月内暂拒献血。如献血者出现体温达到或超过37.3℃，工作人员应当告知献血者暂缓献血，安排其离开征询现场，并提醒献血者及时到指定发热门诊就医。
指引规定，为保证临床用血安全，如献血后出现新冠病毒感染相关症状时，献血者须及时回告血站；血站应当有专门部门负责接受献血者回告，接到回告后应当做好记录并及时处理。(完)
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