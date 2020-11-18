法国确诊病例突破200万 官方为明年年初疫苗接种做准备

中新社巴黎11月17日电 (记者 李洋)当地时间17日，法国新冠肺炎累计确诊病例突破200万例。法国官方当天透露，正在为明年年初在全法范围内展开新冠疫苗接种进行准备工作。

根据当晚发布的官方疫情数据，法国17日新增确诊病例45522例，累计确诊病例突破200万例，达2036755例。法国成为继美国、印度和巴西之后，全球第四个累计确诊病例突破200万的国家。法国新冠肺炎死亡病例现为46273例，新增死亡病例1219例。

法国新冠住院和重症人数有所下降。住院患者人数17日为33170人，比前一日减少327人；重症患者人数现为4854人，比前一天减少65人。

法国政府发言人阿塔尔17日表示，官方正在为明年年初展开疫苗接种进行相关准备。但他指出，目前新冠疫苗仍处于试验阶段，疫苗有效率为初步结果，因此仍需保持谨慎。

阿塔尔还表示，在欧洲和法国卫生监管部门批准疫苗使用之后，官方将做好准备立即启动疫苗接种。他说，政府已在明年的预算中拨出15亿欧元用于疫苗接种相关工作。

在新冠疫苗的选择方面，阿塔尔表示，官方将选择能有最大可能性控制疫情的疫苗，同时该疫苗“对民众健康的风险最小”。

法国卫生总署署长萨洛蒙在17日晚的疫情通报会上表示，人们抗击疫情的共同努力正在取得效果。他呼吁民众继续对疫情保持高度警惕，以确保在最佳的健康安全条件下展开圣诞假期。

萨洛蒙同时透露，从9月下旬至11月上旬期间，法国的抑郁症患者人数显著增加，在有财务困难的人群中，抑郁症患者增加尤为明显。

法国国防委员会将于18日再度举行会议讨论疫情应对。法国官方计划下周出台12月的具体管制措施，届时将决定是否延续“封城”措施。