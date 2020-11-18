德国新冠检测阳性率创3月以来新高 默克尔对防疫协商停滞表示不满

中新社柏林11月17日电 (记者 彭大伟)德国注册医学实验室协会17日表示，该协会成员实验室11月9日至15日期间共开展1268659次新冠检测，阳性率升至9.2%，创下今年3月初开始收集数据以来最高值。针对德国联邦政府和各州16日围绕是否进一步收紧防疫措施的协商未取得实质成果，德国总理默克尔当天公开表示不满。

为期一个月的德国第二轮“封城”实施已过半，德国疾控部门17日公布的新增确诊人数为14419，较一周前明显下降。德国“时代在线”实时数据显示，截至当地时间17日19时许，德国累计确诊824959人、治愈530046人、死亡13136人。

代表全德超过两百家医学实验室的德国注册医学实验室协会17日公布的数据显示，11月9-15日一周内，德国开展的新冠检测次数有所下降，但检测阳性率仍在持续上升。该协会负责人沃尔夫·库帕特表示，由于检测数量的下降幅度显著高于新增确诊人数下降的幅度，因此当前的新增确诊数据不能被解读为“拐点”。

为避免入冬后重症患者数持续攀升造成医疗体系超负荷，德国联邦政府16日在与各州州长协商时试图提出一份进一步收紧当前“封城”措施的决议。但联邦政府提供的决议草案最终未获通过。默克尔25日需再次与州长们协商。

默克尔17日在出席一场论坛时表示，她对协商进程的缓慢感到遗憾。默克尔强调，现在每一天都很关键，行动迟缓最终只会导致更大的经济损失。她说，如果越早行动起来，那么就能够越早“解封”。“正因如此，在这一(联邦与各州协商)过程中我常常失去耐心。”

默克尔表示，当前疫情形势仍一如既往地严峻，德国今后必须加快采取行动的速度。