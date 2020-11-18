农业农村部提早部署2021年杂交早稻供种工作

中新网11月17日电 据农业农村部网站消息，近日，农业农村部针对今年全国多地杂交稻种子生产因灾害性天气影响受到不同程度损失的情况，对确保明年早稻生产供种工作提前作出部署。

开展入企调查，摸清备种实情。江西、湖北、湖南、安徽等有关省份，对本地种子企业杂交早稻与常规早稻的种子入库、生产加工情况开展全面调查，摸清早稻种子的品种结构、入库数量、种子质量等情况，准确评估有效供给量。

分析评估需求，掌握用种动向。组织早稻主产省加强用种需求调度，准确研判杂交早稻与常规早稻种植比例，以及杂交早稻种植面积、亩用种量、品种需求结构等真实情况，同时结合产业政策、粮食价格、品种田间表现等因素，预测明年杂交早稻种子需求总量、品种结构及其可能发生的变动情况。

做好应急准备，保障明年早稻用种安全。指导各地做好常规稻和再生稻种子替代准备，将备种任务落实到企业，必要时引导农户适当增加常规早稻种植面积，在适宜地区增加再生稻种植面积。支持重点企业做好到海南开展南繁种子加代的相关准备工作。做好救灾备荒种子管理和调用响应等相关预案。