农业农村部提早部署2021年杂交早稻供种工作
中新网11月17日电 据农业农村部网站消息，近日，农业农村部针对今年全国多地杂交稻种子生产因灾害性天气影响受到不同程度损失的情况，对确保明年早稻生产供种工作提前作出部署。
开展入企调查，摸清备种实情。江西、湖北、湖南、安徽等有关省份，对本地种子企业杂交早稻与常规早稻的种子入库、生产加工情况开展全面调查，摸清早稻种子的品种结构、入库数量、种子质量等情况，准确评估有效供给量。
分析评估需求，掌握用种动向。组织早稻主产省加强用种需求调度，准确研判杂交早稻与常规早稻种植比例，以及杂交早稻种植面积、亩用种量、品种需求结构等真实情况，同时结合产业政策、粮食价格、品种田间表现等因素，预测明年杂交早稻种子需求总量、品种结构及其可能发生的变动情况。
做好应急准备，保障明年早稻用种安全。指导各地做好常规稻和再生稻种子替代准备，将备种任务落实到企业，必要时引导农户适当增加常规早稻种植面积，在适宜地区增加再生稻种植面积。支持重点企业做好到海南开展南繁种子加代的相关准备工作。做好救灾备荒种子管理和调用响应等相关预案。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情 11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。 【详细】
警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn