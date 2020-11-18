澳大利亚南澳州暴发疫情：将再次封锁、总理派部队支援

中新网11月17日电 据澳洲网报道，当地时间17日，随着澳大利亚南澳大利亚州本地新冠肺炎病例不断增多，南澳州政府宣布当地将重归封锁状态，并取消所有国际航班。澳总理莫里森也将向南澳州派遣国防部队和疫情追踪小组，支援当地抗疫。

南澳州重归封锁状态：边境关闭，限制措施重启

据报道，为应对阿德莱德北部郊区暴发的疫情，南澳州已重新实施了一系列疫情限制措施。南澳州长马歇尔称，“我们现在正面临着迄今为止最大的考验。但我想向所有南澳民众保证，我们正在夜以继日地工作，以控制疫情的暴发。”

报道称，最新的限制政策已于17日生效。体育馆、娱乐中心和咖啡馆将关闭，预计将持续两周；社区体育比赛和训练将暂时取消，但户外健身活动可以继续。葬礼参加人数限制在50人，教堂最多可容纳100人；学校将继续开放。

政府建议南澳民众不进行不必要的旅行，在无法保持社交距离的地方戴上口罩。另外，从阿德莱德入境的国际航班已经暂停。

在24小时内，南澳已经有效地对西澳、塔州、北领地和昆州关闭了边境。维州对来自南澳的游客实施了更严格的限制，而新州州长贝雷吉克利则称，新州政府正在密切关注情况。

总理派部队支持南澳抗疫

据报道，莫里森将向南澳派遣国防部队和疫情追踪小组，支持快速检测，努力保持国内边境开放，并希望挽救国家内阁在圣诞节前取消疫情限制的计划。联邦政府还在南澳建立了一个老年护理响应中心。

莫里森说：“南澳行动十分迅速，他们对此作出了反应，并快速追踪病例数量。在未来的日子里，这将是对南澳防疫系统的一个强有力的考验。”

据报道，11月15日，南澳州报告近3个月来首例本地感染病例，16日病例数有所增加，截至17日，已有超20例本地确诊病例。

南澳疫情暴发与维州相似？专家给出分析

南澳州卫生部门主管斯柏里16日称，此次聚集性感染事件与一间用来隔离海外返国旅客的旅馆有关，其中一名染疫者就在这间旅馆工作。

对此，南澳大学的生物统计学和流行病学教授埃斯特曼说：“南澳和此前维州第二波疫情有很多相似之处。同维州一样，他们都是从一家隔离酒店开始暴发的。同样的，也都是家庭聚集性感染。所以，这一切都非常似曾相识。”

不过，墨尔本大学人口与全球卫生学院院长巴克斯特认为，南澳州并没有吸取维州的经验教训。她表示，对澳大利亚而言，酒店隔离仍是其最大的风险来源。