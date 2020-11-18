用电量、货运量快速增长，中欧班列开行数已超去年全年
中国经济复苏韧性足
本报记者 李 婕
11月17日，国家发展改革委有关负责人在例行新闻发布会上介绍，经济运行中的用电、货运等实物指标快速增长，消费持续回暖，“一带一路”合作韧性十足。
全社会用电量增长6.6%
刚刚出炉的各项经济数据显示，10月国民经济持续稳定恢复，这在发电等实物量指标中亦有体现。
据国家发改委17日发布的数据，10月，全国规模以上工业发电量同比增长4.6%；全社会用电量同比增长6.6%，其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长10.9%、7.7%、3.9%和4%。
从货运量看，10月全社会货运量同比增长7.2%，增速较上月加快1.6个百分点，连续6个月正增长。
在经济稳定恢复的背景下，消费等指标持续回暖，其中也不乏亮点。
国家发改委新闻发言人孟玮介绍，近年来，中国线上经济快速发展，但相对于实物消费的网上销售来看，服务消费网上销售仍是“短板”，占比不到20%。为积极应对新冠肺炎疫情影响，今年以来，在线医疗、智能体育、线上教育等服务消费迎来新的发展机遇，家政服务、洗衣洗鞋、深度保洁、汽车保养等服务均可在线购买。
“可以说，线下服务消费的‘触网’升级，逐步缩小了‘线上’‘线下’的体验差距。”孟玮说，一方面，线上服务消费的爆发开始加码反哺线下服务消费，将线上流量引至线下，回补了因疫情导致的线下服务消费部分“欠账”；另一方面，线上服务消费使消费者的生活更加网络化、数字化，也倒逼本地服务生活领域的供给端加速转型，进而推动线下服务在经营方式和业态上不断创新发展。
中欧班列开行超万列
不久前，又一国际组织与中国签署共建“一带一路”合作文件。截至目前，中国已经与138个国家、31个国际组织签署201份共建“一带一路”合作文件。
“得益于中国经济的迅速恢复和主动对外开放，以及过去7年打下的良好基础，今年以来，面对疫情冲击，共建‘一带一路’合作呈现出十足韧性。”孟玮说。
今年前三季度，中国与沿线国家贸易进出口总额9634.2亿美元，虽同比下降1%，但增速比全国整体水平高0.8个百分点；对沿线国家非金融类直接投资达130.2亿美元，同比增长29.7%，高出全国整体增速32.3个百分点。
中老铁路全线隧道实现贯通，中泰铁路一期线上工程合同达成一致，雅万高铁建设实现节点目标，匈塞铁路匈牙利段项目EPC主承包合同正式生效，巴基斯坦拉合尔橙线项目运营通车……一批重大项目取得新进展。
同时，作为中欧之间抗疫合作的“生命通道”，中欧班列逆势增长。截至11月5日，今年中欧班列开行达10180列，已超过去年全年开行量，运送货物92.7万标箱，同比增长54%。中欧班列运输网络持续拓展，已通达欧洲21个国家、92个城市。今年以来，共运送医疗物资近800万件，共计6万多吨。
孟玮指出，疫情在全球蔓延，许多海运、空运货物加速向铁路运输转移，中欧班列运力增长赶不上需求增加。“为促进中欧班列持续稳定安全运行，我委正会同有关部门、地方，全力提升中欧班列运能运力。总之，中方将秉持共商共建共享原则，继续扎实推动‘一带一路’建设，实现与相关国家的共同发展繁荣。”
推动重大项目开工建设
当前，“十四五”规划是全社会期盼的热点。据介绍，国家发改委正牵头编制“十四五”规划《纲要草案》，形成推动经济社会发展的具体蓝图。
针对社会较为关注的话题，孟玮在发布会上进行了回应。
“十四五”规划建议提出，要加强城镇老旧小区改造和社区建设。对此，孟玮表示，2019-2020年，共安排中央预算内投资793亿元，用于两年改造计划任务。与2019年相比，2020年的城镇老旧小区改造任务比2019年翻了一番，相应的，中央预算内投资安排规模也随之翻番。
“‘十四五’时期，国家发改委将继续发挥好中央预算内投资等政府资金‘四两拨千斤’的引导带动作用，有力有序有效全面推进城镇老旧小区改造工作，提升居住品质，推进实施城市更新行动。”孟玮表示。
按照“十四五”规划建议，“十四五”时期将实施川藏铁路、西部陆海新通道等一批重大工程，补齐基础设施短板。
孟玮介绍，将支持有关部门、地方和企业加强沟通协作，加快推进西部陆海新通道、沿江高铁等重大项目建设，对列入“十四五”规划的重大项目开辟“绿色通道”，提高审批效率，为重大项目开工建设创造有利条件。
据了解，为进一步集思广益、凝聚共识，国家发改委正在开展“十四五”规划《纲要》问计求策活动，通过线上线下方式征求意见建议，有关意见建议汇总整理后将提供给“十四五”规划《纲要草案》编制工作参考。
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