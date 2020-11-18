互联网医疗，增强医生获得感

“十一”假期的第一天，我带着刚买的《善战者说》来到咖啡馆。坐下后忽然感觉，从年初的疫情突发到10月假期，大半年时间里全世界好像都变了，尤其是在互联网医疗市场，正经历着史无前例的流量酣战……

翻开《善战者说》这本书，我没想到孙子兵法还可以这样读。创业原本就如战场，要想突出重围赢得胜利，许多道理相通。一口气读完百页后，方觉其中不少战术引入互联网医疗或许也会奏效。

让医生参与创业

如果说互联网一定程度上提高了医疗的生产力水平，那么生产关系里的医生地位或许也需相应发生变化。互联网医疗成就着医生价值，同时也促成着医生“上线”。

2017年1月印发并实施的《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》中就曾指出，在国家法律法规和政策允许范围内，医务人员可通过兼职兼薪获取报酬，同时也鼓励和支持医学科技人员在创新实践中成就事业并享有相应的社会地位和经济待遇。在我看来，互联网医疗平台的重要作用之一，就是帮助医生凭借自己的专业本领获得更多阳光收入。

互联网医疗“激战”的下半场正在到来，仅靠用户流量是远远不够的。用户的留存靠的是品类扩充与服务升级，没有三甲医院专家的有效绑定，用户也会像海水冲沙一般，来得快去得也快。

如何实现专家的有效绑定呢？

单纯靠“烧钱”并不会长久奏效。有效的用户流量很重要，这是专家们所看重的。与此同时，让专家能有机会深度参与到企业之中或许也很重要。

通过这样的方法，专家的积极性也会提高，从而实现有效绑定，发挥出重要能量，也会吸引更多专家加入平台。

凭专业技能成就事业

一个企业的成功必然是让它的参与者获得成功，对于互联网医疗来说，想要坚持下去、实现成功，让那些最早参与进来的医疗专家有更多获得感也是其中重要方面。

这也有很强的社会意义，它会让全社会的年轻人相信，教师、医生等知识技能者，可以依靠自己的专业技能实现财富自由，从而分享伟大时代的变革红利。就像新零售的线上线下高度融合一样，新医疗也必然会走向线上线下的融合，而且可以想见的是，融合的速度与程度必将史无前例。这个过程将使得中国的医疗现状发生深刻变化，医疗的整体效率进一步提升。同时，它将为现有体制内的医生创造更多个人发展机会。

与此同时，这些互联网医疗企业内的专家医生，也会成为新型医疗机构的重要创建、参与和管理者。他们拥有知识技能，他们带来的不仅是知识技能，还有有效的流量与资本，而这将会成为线下医院的重要补充。

新型医疗机构的大量出现也必然需要更多医生参与，最早“上线”的专家医生可以带动更多医生，这不仅是收入的带动，也是技能的带动和观念改变的带动。从互联网医疗到未来线上线下高度融合的新医疗，如何增强医生获得感，才是其中关键。

（作者系互联网医疗平台温暖医生创始人，毕业于美国东北大学）