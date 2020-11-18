国家卫健委：11月17日新增确诊病例8例 其中本土病例1例在天津

人民网北京11月18日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至11月17日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）指出，11月17日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例8例，其中境外输入病例7例（上海4例，山西1例，辽宁1例，广东1例），本土病例1例（在天津）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例37例，解除医学观察的密切接触者379人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例311例（其中重症病例3例），无现有疑似病例。累计确诊病例3723例，累计治愈出院病例3412例，无死亡病例。

情况显示，截至11月17日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例324例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例81411例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86369例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者874466人，尚在医学观察的密切接触者13974人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者5例（境外输入4例）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察59例（境外输入21例）；尚在医学观察无症状感染者456例（境外输入387例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6121例。其中，香港特别行政区5470例（出院5212例，死亡108例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区605例（出院539例，死亡7例）。