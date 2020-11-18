“春雷”行动治欠薪（新视点）

“终于拿到被拖欠的1万多元工资！”不久前，在当地政府部门的不懈努力下，湖南郴州市永兴县鹏琨公司项目农民工李永成解决了欠薪难题。

“决不能让农民工流汗又流泪！”郴州市委常委、副市长徐怀好表示，郴州高度重视根治欠薪工作。今年4月以来，郴州市认真贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，大力开展保障农民工工资支付“春雷”专项治理行动，维护农民工合法权益。

行动期间，郴州市制作普法宣传片8期，通过全市各大媒体广泛传播。同时，邀请专家进行深入解读，进企入村上门宣传。据郴州市人社局相关负责人介绍，郴州全面推行联络员和监管员制度，确保专项治理工作落到实处。

“春雷”行动期间，共下达督办函2份、交办函29份，对整改落实不到位的132个项目下达执法文书141份，将企业经济责任与欠薪主体责任挂钩，推动企业完善管理，实现对工程建设领域用工的有效监督。

今年前三季度，郴州共检查各类用人单位1033户，立案57件，结案56件，为1321名农民工追讨工资1470多万元；劳动保障监察举报投诉案件按期结案率达100%；公布重大劳动保障违法行为6起，列入“黑名单”管理5起，拖欠农民工工资问题得到有效遏制。

“农民工工资不能欠，但一些企业确实有困难。劳动保障监察部门了解情况后，主动让企业暂缓缴存保证金，解了企业的燃眉之急。”郴州市碧桂园新城房地产开发有限公司法人张志远说。

今年以来，在治理农民工欠薪的同时，郴州市还积极帮助企业克服困难。

面对疫情影响，郴州及时出台政策，帮助企业开展招聘，建立农民工返岗复工“点对点”服务协调机制，输送返岗农民工1.15万人，有效解决了企业用工难题。郴州市还第一时间执行“免、减、缓、返、补”的减负、稳岗、扩就业政策，为43家企业减负1300多万元，帮助企业缓解了资金压力。

《 人民日报 》（ 2020年11月18日 18 版）