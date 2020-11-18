意大利研究称新冠病毒可能去年9月已在意传播

本报罗马11月15日电 （记者叶琦）意大利研究人员新发表的一篇论文说，新冠病毒可能早在去年9月就已在该国传播，这比意大利报告首例新冠确诊病例早了几个月。

意大利米兰国家肿瘤研究所等机构研究人员在该国《肿瘤杂志》上发表论文说，他们检测了去年9月至今年3月参与肺癌筛查试验的959名志愿者的血液样本，结果发现，其中111名志愿者血样中存在新冠病毒的受体结合域（RBD）特异抗体，占志愿者总数的11.6%。

论文第一作者乔瓦尼·阿波洛内15日对媒体说，去年10月第一周采集的4名志愿者血样中存在这种抗体，这表明他们很可能在去年9月已感染新冠病毒。受体结合域是新冠病毒表面刺突蛋白与人体细胞结合的区域，存在这种抗体表明人体感染过新冠病毒。

研究人员在论文摘要中写道：“这项研究表明，在意大利报告首例确诊病例前数个月，意大利无症状个体中就出现了新冠病毒传播，其传播时间之早出人意料……可能重塑大流行历史。”

《 人民日报 》（ 2020年11月18日 16 版）