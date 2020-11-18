精准对接东部资源，补齐教育医疗短板，贵州台江——
借好帮扶外力 增强内生动力（一线探民生）
本报记者 万秀斌 苏 滨
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近年来，贵州台江县的教育、医疗状况发生了很大变化。这得益于当地依托东部扶贫协作资源，聚焦关键短板，从资金技术、制度管理、人才培养等方面狠下功夫，推动全县教育、医疗实现跨越式发展，为走好脱贫路提供保障。
“以前每逢高考，学校门口很难看到家长。家里有条件的，一般都把孩子送到外地读书。不管大病小病，一旦生病就想往外跑。现在这些全倒了个个儿！”今年3月，贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县正式退出贫困县序列，而当地教育、医疗条件的明显变化，让群众感受很深。
数据也验证了这一事实：2020年，台江县高考一本上线人数是2015年的15倍，连续3年高考本科完成率居全州第一；台江县人民医院门诊人次比2015年增长322%，手术例次增长273%。
近年来，台江县抢抓帮扶机遇，依托东部扶贫协作资源，聚焦关键短板，探索实施东西部教育、医疗组团式帮扶，由此推动全县教育、医疗跨越式发展，确保脱贫路上不掉队。
引进资金技术
提升诊疗水平
2016年9月，汪四花从浙江大学医学院附属第二医院来到台江县人民医院，以院长的身份驻点帮扶。眼前的县医院不仅设施简陋，医院人才队伍也亟待建设。
汪四花没有泄气，满脑子都想着如何改变，“如果没困难，还要自己来干吗？一定要让医院蜕变重生。”
帮扶的关键在于找准病根儿，对症下药。在对医院的摸底调研中，汪四花得知，因为缺乏技术、设备，当地群众都往周边地区跑，形成了看病难、看病远、看病贵等问题。“唯一一台设备在五官科，结果底下还垫着块砖头，心里真不是个滋味儿。”
“幸运的是，我们背后有强大的后援支撑。”汪四花所说的，是浙江大学提供的1910万元以及浙大二院支持的近700万元帮扶资金，改善设施不再是难题。短短几年，核磁共振室、消化内镜中心、心血管介入中心等陆续建成并投入使用。县医院还建成了远程会诊中心。医院的诊疗水平整体上了一个新台阶，汪四花期待的变化渐渐显现。
“之前是不敢治，甚至还治不了。现在不但敢治，还能治好，这是最关键的。”汪四花表示，医院新建23个学科平台，开展新技术、新项目共155项，患者的满意度明显提升，“收治病种增加了近五成，日看病量稳定在600多人，是之前的近3倍。”
除了医疗条件的改善，杭州市还积极协调3000万元资金用于台江县职校改扩建，同时下拨2200万元用于建设当地中学，为教育持续发展提供保障，全力阻断贫困代际传递。
转变教育理念
强化制度管理
“台江支教去不去？”“多长时间？”“两年！”“服从安排，我去！”
去年3月的一个晚上，时任杭州电子信息职业学校党委副书记的张帆，收到领导发来的短信。几天之后，他带领一个由6名教师组成的团队来到台江县中等职业学校，自己出任校长。
“学会一门技能，实现一人就业、一家脱贫。”刚来学校，听到格外响亮的口号，张帆开始思考，“技能学习很重要，但学生的发展是首要目标，要让孩子们未来的路越走越宽广。”
翻看学校往年的招生数据：2019年之前，每年只能招到300人左右，超过半数是贫困学生、留守子女，毕业后许多从事简单劳动……这刺激了张帆，“贫困学生这么多，学校更有责任帮助他们走出大山。”
他打定主意，先从办学理念和管理制度入手，走教育高质量发展之路。在培养模式方面，确保文化课与专业技能并重，提升学生的就业质量。“招录时，学生要填报志愿，针对升学式就业和技能式就业做选择，念到高二还有一次选择机会。”张帆表示，要充分尊重学生意愿，帮助他们找到最适合的路。
同时，学校还建立了新的制度体系，从课堂教学到日常生活，实行精细化管理。张帆介绍，严格执行教师正常上下班时间，一旦有班级出现教师早退，便认定为教学事故，目前已有7人受到处理。同时定期开展教研活动，组织教师到杭州职校跟岗培训，将讲课比赛纳入常规教学，帮助教师拔节成长。
“去年学校招录了776人，今年突破了1100人，学生流失率降低到7%，超过九成学生成功升学、就业。”数据的变化映衬着改革的成效，这给了张帆极大的信心，让他对来年的升学就业有了更多期待。
而在台江县人民医院，汪四花也在想尽办法，将发达地区医院的先进管理理念嵌入其中。
“医院是为患者服务的，以前是病人在跑，医生在等。现在则是病人在等，让医生跑起来、机器跑起来。”为落实制度治院，汪四花带领帮扶团队一起，完善、修订近300项制度流程，规范医务人员医疗行为，提升患者就诊体验。
创新人才培养
提升造血能力
今年9月，带着厚厚的学习笔记，尹全会结束了浙大二院为期3个月的进修，回到台江县人民医院，继续坚守消化内科。
定期外派医生进修是汪四花争取的。“不算帮扶团队，当地医生共有80多人，一半没有医师资格证，有点能力的就想跳槽，人才流失严重。”她觉得，组团式帮扶不单指自己的团队，还包括背后的支持力量，最终目的是要变输血为造血，为当地培养一支带不走的队伍。
不仅要走出去，还要引进来，多层次培养人才队伍。为此，汪四花摸索实行导师制，按照一对一的模式帮扶指导。
“医院长期保持8到12人的帮扶专家，毕竟人手有限，短时间内无法实现全员覆盖。”根据实际情况，汪四花从各科室入手，选拔年轻骨干，再与帮扶专家结对，定期进行双向考核，以此带动整个科室的发展。
“最大的好处在于，业务上遇到任何问题，书本里找不到答案没关系，有专人协助点拨，诊疗时也会提供指导意见，像是有双手在推着自己进步！”外出进修的尹全会是从乡镇考上来的，自从有了导师指导，已经逐渐成长为科室的骨干力量。
自2006年至今，台江县人民医院已外派193名医务人员进修培训，同时共有62名专家驻点帮扶，开展教学讲座680余次，将近1.5万人次受益。
增强本地教师队伍内生动力，也是教育持续发展的根本保证。在台江县中等职业学校，除了拜师学艺、黔师赴杭等举措外，学校还引入教育名师、专家进校送课，创建名师工作室，围绕教师科研成长、教学能力提升等方面给予帮助与指导。
“我们要全力培养教师队伍，让大家时刻牢记教育扶贫的重任，这样孩子才能更好成长。”张帆表示。
《 人民日报 》（ 2020年11月18日 13 版）
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