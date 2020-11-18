马勃菌中发现抑制乳腺癌物质

科技日报首尔11月16日电 （记者邰举）据韩国联合新闻日前报道，韩国国立山林研究院与成均馆大学药学院的联合研究发现了马勃菌中存在一种抑制乳腺癌细胞增长的甾醇类天然物质。

该研究结果已在《Jouranal of Natural Products》杂志上作为封面论文发表。

研究发现，马勃菌中的该物质能够降低雌激素受体为阳性的乳腺癌细胞的活力，有望用于雌激素依赖型乳腺癌治疗。

新发现的天然甾醇与麦角固醇的合成高度相关。目前已知麦角固醇有助于吸收维生素D及增强免疫力。

研究团队表示，以马勃菌为原料开发新药仍然需要毒性和安全性等验证，需要进一步临床试验，因此目前不能抱有过高期望。癌症患者服用马勃菌一定要咨询医生或者药剂师的意见，避免与其它药物或者食物交叉使用产生不良反应。

在韩国，马勃菌被很多人认为能够改善男性性功能。本项研究最初的方向是探明马勃菌同男性性功能的关联，但是在临床实验中并未发现明显的改善效果。这一研究成果发表在韩国真菌学会学术刊物《Mycobiology》上。韩国山林厅相关人士表示，在现在取得的成果的基础上，还将进一步加强基础研究，发掘蘑菇等山林农产品新价值和新的有益物质。