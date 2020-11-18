丹麦、法国养鸡场出现禽流感
两国为此分别扑杀超过2.5万只和数百只鸡
新华社电 丹麦西部一家养鸡场和法国科西嘉岛一个宠物饲养场所16日报告出现高致病性禽流感病例，两国为此分别扑杀超过2.5万只和数百只鸡。
丹麦食品兽医局当天在一份声明中说，样本检测结果显示，丹麦“楚斯楚普一家养鸡场受到具有传染性的H5N8型禽流感病毒影响，这种病毒对禽类有高致死率”。
声明说，超过2.5万只鸡遭扑杀，养鸡场附近已经划设两块限制区，以密切监控家禽状况。路透社报道，丹麦将暂停向欧洲联盟以外国家和地区出口鸡肉和鸡蛋至少3个月，同时要求农场主采取措施确保禽类免受禽流感病毒感染。
法国农业和食品部同一天确认，科西嘉岛一个宠物饲养场所出现禽流感病例，数百只鸡遭扑杀。
H5N8型禽流感病毒是一种禽类之间传播的高度传染性病毒。欧洲多国2016年陆续暴发H5N8型禽流感疫情，大量家禽和野生鸟类死亡。2014年全球首次发现H5N8型禽流感病毒以来，尚未发现人感染这种病毒。
法新社报道，比利时、荷兰、俄罗斯、爱尔兰、英国等国先前出现禽流感病毒。
荷兰农业部本月5日要求东部城市珀伊夫莱克的两家养鸡场扑杀大约20万只鸡，理由是那里最近接连出现高致病性禽流感病例。这是荷兰农业部一个多月以来第二次下令要求扑杀疫禽。工作人员先前在距离德国边界30公里处的奈梅亨发现携带H5N8型禽流感病毒的野鸟粪便，随后在附近一家养鸡场检测出禽流感病毒。
路透社报道，荷兰是欧洲最大鸡肉和鸡蛋出口国，年产值达16亿欧元。
英国本月初因出现禽流感扑杀1.3万只鸡，出现疫情的养殖场位于柴郡弗罗德舍姆。
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