地铁所有线路拟推广口罩自助售货机

部分市民在户外空间已经习惯不戴口罩，但目前北京因防疫的需求，乘客乘坐公共交通工具仍需要佩戴口罩。为给忘记佩戴口罩的市民提供便利，北京地铁公司已在10座地铁站增设口罩自动售货机。未来，北京地铁公司拟在所有线路推广口罩自动售货机。

据北京地铁公司消息，为满足乘客疫情期间乘车防护需求，北京地铁目前已分别在6、7、9、10、15号线及S1线6条线路的10座车站付费区内及非付费区设置了10台具备口罩售卖功能的自助售货机。

北京地铁公司介绍，接下来，计划12月中下旬在1、2、13号线及八通线部分车站继续增设口罩自助售货机。下一步将逐步推进该类机具在全网的布设，力争尽快实现全线路覆盖。（记者 刘洋）