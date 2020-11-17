中国健康保险论坛暨中国健康保险蓝皮书发布会召开

11月17日下午，中国社科院在京举办“中国健康保险论坛暨中国健康保险蓝皮书”（以下简称：蓝皮书）发布会。会上，蓝皮书主编阎建军从“中国健康保险的新生态和新业态”角度，对蓝皮书以及中国健康保险发展进行了解读。

阎建军表示，蓝皮书探寻基本医保制度走向公私合作制的来龙去脉。一是强制保险制度或税收筹资制度，以实现基本医保的全民覆盖。二是民营化经办机制，建立基本医保经办的竞争机制（或法人治理机制）提升医保经办效率。三是公私利益调和机制，实现公共利益和民营机构利益的包容与双赢。

阎建军介绍，城市定制医疗险的可持续发展条件是构建公私利益调和机制，形成共建共治共享的互动格局，进入良性循环。作为补充医保领域的新业态，城市定制医疗险处于发展初期，模式尚不成熟，需要进一步明晰公私合作制中的行政边界、市场行为的底线、目标受益人群和政策绩效评价体系。也可以尝试与个人税收健康保险政策相结合，提高保障程度和扩大受益面。