中国健康保险论坛暨中国健康保险蓝皮书发布会召开
11月17日下午，中国社科院在京举办“中国健康保险论坛暨中国健康保险蓝皮书”（以下简称：蓝皮书）发布会。会上，蓝皮书主编阎建军从“中国健康保险的新生态和新业态”角度，对蓝皮书以及中国健康保险发展进行了解读。
阎建军表示，蓝皮书探寻基本医保制度走向公私合作制的来龙去脉。一是强制保险制度或税收筹资制度，以实现基本医保的全民覆盖。二是民营化经办机制，建立基本医保经办的竞争机制（或法人治理机制）提升医保经办效率。三是公私利益调和机制，实现公共利益和民营机构利益的包容与双赢。
阎建军介绍，城市定制医疗险的可持续发展条件是构建公私利益调和机制，形成共建共治共享的互动格局，进入良性循环。作为补充医保领域的新业态，城市定制医疗险处于发展初期，模式尚不成熟，需要进一步明晰公私合作制中的行政边界、市场行为的底线、目标受益人群和政策绩效评价体系。也可以尝试与个人税收健康保险政策相结合，提高保障程度和扩大受益面。
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国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情 11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。 【详细】
警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
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