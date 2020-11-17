第八届脐带血大会以线上直播方式召开

11月15日，由中国妇幼保健协会主办、中国妇幼保健协会脐带血应用专业委员会承办的第八届脐带血大会暨脐带血应用及质量控制研讨会在北京通过线上直播方式召开。大会邀请到国内外脐带血移植研究领域超过70位专家学者，围绕脐带血移植、应用和科研课题进行广泛而深入地交流，并展示脐带血临床实践及科研的最新成果。

本大会由中国妇幼保健协会脐带血应用专业委员会副主任委员王颀主持。参会者来自全国血液科、产科、儿科、新生儿科、康复科、细胞治疗等各个领域，包括医院管理者、临床工作者及科研人员等。

中国妇幼保健协会终身荣誉会长张文康表示，脐带血技术与临床应用发展迅速，已成为一项保障全民健康的有力举措。脐带血也是干细胞、细胞治疗以及再生医学领域的重要医疗资源。应重视并持续学习脐带血的价值，加大脐带血的科普宣传，积极掌握脐带血的采集和治疗技术，让中国广大妇女儿童以及更多家庭受益于这个宝贵资源。

北京大学血液病研究所副所长、脐带血应用专委会主任委员刘开彦表示，儿科用脐带血治疗先天性疾病、代谢性疾病、遗传性免疫缺陷病已取得了非常好的疗效。同时，脐带血在造血干细胞移植领域，骨髓或外周血联合脐带血在疾病治疗中的方法和机制研究等更多领域需要深入研究。

中华医学会血液学分会主任委员吴德沛称，脐带血可以做很多的科学研究，有很多未知等待开启，无论基础还是临床我们都有责任和义务对脐带血做更好的研究，希望我们从中继续挖掘脐带血的价值。

据悉，本届脐带血大会共分 “脐带血移植在儿童疾病治疗中的应用”、“脐带血及脐带血联合移植治疗血液系统疾病” 、“脐带血的临床研究报告”四个主题。

中国科学技术大学附属第一医院血液科孙自敏表示，脐带血移植的并发症较少，复发率很低，对于成人恶性血液病的治疗十分利好。脐带血除了是一个非常好的优质细胞来源，在组织修复及器官再造方面也有非常好的应用前景，脐带血不但可用于移植，也可用于其他疾病的治疗。

苏州大学附属第一医院血液科陈佳介绍，单倍体脐血移植将单倍体移植和脐带血移植优势结合起来，既能抑制复发还有抑制感染作用，是非常具有前景的移植方式，未来需要通过大样本的临床研究进一步证实并研究其中的机制。

复旦大学附属儿科医院副院长、血液科翟晓文表示，儿童先天免疫性疾病包括很多种，原发免疫缺陷病的患儿多数年纪小、体重轻，适合进行脐带血移植。脐带血治疗具有较好的前景，应该持续努力提高脐带血移植的成功率，来造福更多病患儿童。

上海儿童医学中心血液/肿瘤科陈静称，脐带血干细胞对于酶活性提高具有明显优势，是合适的移植物选择；同时早期诊断对提高疗效是至关重要的，需要加强多学科医生的合作。针对于粘多糖，对比酶替代的治疗方法，国际上已经趋向于建议尽早实施移植治疗。

北京京都儿童医院医疗院长、血液肿瘤科孙媛表示，脐带血突出的优势对遗传性疾病，尤其是对孩子的生存质量和长期的生存状态，脐带血应用具有非常明确的优势。

北京大学第三医院生殖中心重点实验室朱小辉、血液科杨萍做了“胚胎诊断技术联合脐带血移植技术治疗粘多糖病例报告”的分享。 参会者认为，这次大会系统梳理了近一年来我国脐带血的产业发展和临床研究与转化。