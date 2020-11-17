日前，《中医文化蓝皮书——中国中医药文化发展报告（2020）》发布会在京举行。会议由北京中医药大学国家中医药发展与战略研究院、北京金匮中医药文化发展基金会、社会科学文献出版社共同主办。人民英雄、中国工程院院士张伯礼在视频致辞中强调，中医药文化和中国传统文化是我国取得抗疫成功的精神法宝。

《中医文化蓝皮书》主编、北京中医药大学国家中医药发展与战略研究院副院长毛嘉陵介绍， 2020年新年伊始新冠肺炎疫情暴发，中医药逐渐承担了深度介入新冠肺炎防控救治全过程的重任，成为战“疫”中举足轻重的一支主力军。为反映和记录中医药在抗击新冠肺炎疫情中所创造的丰功伟绩，《中医文化蓝皮书(2020)》以中医药战“疫”为主题,以时间的先后进行排序，从而构建出一部全面记录中医药抗疫实况的重要的纪实性文献。

《中医文化蓝皮书(2020)》认为，中医药能够取得抗击新冠疫情的胜利，为世界提供了中医药全程深度介入治疗，形成覆盖预防、治疗和康复全过程的具有确切疗效的诊疗解决方案。这不仅是中医药临床诊疗技术经受住了抗疫实战的考验，而且更是期盼已久的一次中医药文化在现代科技文明背景下取得的辉煌胜利。这必将有助于让社会重新认识中医药，共同推动中医药文化新的大发展和大繁荣，必将对未来中医药的发展和我国医疗与防疫体系在深度融入中医药之后的创新性构建产生深远的影响。

在中医药治疗新冠肺炎取得阶段性成果的背景下，《中医文化蓝皮书(2020)》课题组在全国部分省市组织了一次“中西医优势互补就医选择”网上随机问卷调研。调查数据充分说明，中医药在取得战“疫”成功的同时，也正在重塑自我形象和不断增强社会影响力，其天人合一的健康理念和诊疗方式已逐渐深入人心，有助于民众更深入地了解中西医各自的临床优势，更加理性地进行就医选择。

《中医文化蓝皮书(2020)》提出了后抗疫时代中医药发展的5大战略思路分别是：重树文化自信、重塑医学形象、重估临床疗效、重构话语平台、重建生存环境。

毛嘉陵表示，中医药在获得社会的颠覆性认知和全新评价之后，必将迎来在现代科技文明背景下的“凤凰涅槃”般的重生，创造出一个崭新的现代中医药学术体系和更加先进的中医药诊疗技术。