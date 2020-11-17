北京尚善公益基金会联合好大夫为抑郁症患者提供线上“专家义诊”公益服务
近日，北京尚善公益基金会联合好大夫在线重点推出“专家义诊”版块，来自全国各地公立三甲医院高年资专科医生为抑郁症患者提供实用、便捷的就医服务。
北京尚善公益基金会相关负责人表示，基金会有近80位志愿者线上为患者免费提供倾诉陪伴和心理咨询等公益服务，但对于有抑郁症情绪或抑郁症患者来说，陪伴和心理咨询都不能取代医学治疗。尤其在抑郁发病期，治疗的及时性至关重要。
据了解，此次线上公益义诊，根据患者的不同需求，分为“极速义诊”和“专家义诊”两项免费服务。
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警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
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