北京尚善公益基金会联合好大夫为抑郁症患者提供线上“专家义诊”公益服务

近日，北京尚善公益基金会联合好大夫在线重点推出“专家义诊”版块，来自全国各地公立三甲医院高年资专科医生为抑郁症患者提供实用、便捷的就医服务。

北京尚善公益基金会相关负责人表示，基金会有近80位志愿者线上为患者免费提供倾诉陪伴和心理咨询等公益服务，但对于有抑郁症情绪或抑郁症患者来说，陪伴和心理咨询都不能取代医学治疗。尤其在抑郁发病期，治疗的及时性至关重要。

据了解，此次线上公益义诊，根据患者的不同需求，分为“极速义诊”和“专家义诊”两项免费服务。