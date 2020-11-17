2020中国肿瘤学大会在广州召开
11月12日至15日，2020中国肿瘤学大会（CCO）在广州召开。大会由中国抗癌协会主办，中山大学肿瘤防治中心（以下简称“中肿”）、广东省抗癌协会承办，国际抗癌联盟、中国整合医学发展战略研究院、中国工程院医药卫生学部协办。
本次大会秉承“肿瘤防治，赢在整合”的主题，通过80个前沿专题，聚焦“基础研究”，寻找科学问题，厘清研究思路；关注“临床研究”，论道研究感悟，分享创新成果；推动“成果转化”，搭建沟通桥梁，促进研企合作；开设“新品发布”，发新书、推新药、展新装；解构“智慧医院”，共探大数据、云计算、人工智能，推动智慧医疗。
14日上午，大会举行开幕式。大会执行主席，中山大学肿瘤防治中心主任、院长徐瑞华主持开幕式。
中国工程院院士、中国抗癌协会理事长、大会主席樊代明致辞强调，现阶段我国肿瘤防治形势仍面临巨大挑战，中国抗癌协会理应勇于担当重任，为护佑人民健康作出应有的贡献。
“近年来中国抗癌协会发展取得显著成绩。尽管受到疫情影响，今年CCO大会的影响力只增不减，特别是一系列创新的肿瘤科普活动获得了广泛关注。面对新形势的变化，我们必须建立整合型的健康服务体系才能应对未来的挑战。”樊代明表示。他还指出，2020CCO大会百花齐放，百家争鸣，推出新理念，彰显新智慧，推出新资讯，分享新发现，将为肿瘤医学的未来发展注入新的动力。
国际抗癌联盟首席执行官凯瑞·亚当斯通过视频连线致辞说，整合肿瘤学是今天亟需讨论的话题，过去7个月，我们经历了新冠肺炎大流行的危机，全世界的癌症组织之前从未如此齐心聚力，相互支持，共渡难关。虽然不能前往中国，但国际抗癌联盟将对中国抗癌协会所做的一切努力给予支持和承诺。
主旨报告环节由樊代明、钟南山、郝希山、詹启敏、于金明、王红阳、樊嘉、陈孝平8位院士主持。中山大学肿瘤防治中心马骏、张力、曾木圣，天津医科大学肿瘤医院李凯，复旦大学附属肿瘤医院吴小华、雷群英、虞先濬，浙江省肿瘤医院陈明，北京大学人民医院黄晓军9位专家学者围绕肿瘤基础研究及诊疗手段，内科、外科、放射治疗及综合治疗四大领域成果分别发表主旨报告。
在人文专场，樊代明、阿里健康董事长兼CEO朱顺炎、《最强大脑》主持人蒋昌建在“适道·仁心医学与人文”沙龙围桌探讨《互联网+医疗，去向何方》，就互联网与医疗如何互促互进进行深入交流。
院士论坛则云集了20位来自不同专业领域的医学院士，围绕各自领域的前沿话题、最新理念、创新技术、最新思考、最新进展，从社会学、时代发展等不同角度，从基础研究到临床实践，从精准医学到整合医学进行主题演讲。
据悉，2020CCO大会设立主旨报告和人文专场主会场，院士论坛、名家外科专场、学科前沿专场、科技奖人才奖专场、科普大赛、青年医师辩论大赛、东盟国家肿瘤整合医学论坛、中澳双边学术会议等8个主题会场，以及80个专题分会场。大会还颁发了2020年度中国抗癌协会科技奖、中国肿瘤青年科学家奖。
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