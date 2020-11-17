医疗健康成民众消费“热力场” 大悦医疗深耕盆底康复领域

据了解，作为“大健康”产业重要组成部分的盆底康复治疗领域，今年迎来“居家时代”。大悦创新（苏州）医疗科技股份有限公司乘势而上，为“居家盆底康复”按下“快进键”。

据大悦医疗工作人员介绍，在刚刚过去的“双十一”，该公司取得了盆底康复治疗仪销售额第一名和孕产康复仪类目销售额第一名的成绩。同时，其在天猫医疗器械交易额排名第20位，京东理疗仪交易额排名第8位。包括大悦盆底康复治疗仪在内的盆底康复相关产品，在今年“双十一”中销售总额突破1158万元，客源覆盖国内600余个城市。

谈及盆底康复，苏州大学附属第一医院妇产科副主任医师、德国杜塞尔多夫大学FNK医院妇瘤中心高级访问学者侯文杰也表示：“女性不管是产后2年、5年甚至10年以上，任何时候、任何年龄段只要存在盆底功能障碍、阴道松弛、女性性功能障碍及性功能指数下降的情况，都需要进行盆底康复治疗。通过盆底康复治疗仪，采用低频神经肌肉电刺激+肌肉生物反馈联合治疗法，能够有效地康复盆底。”

“女性盆底功能障碍性疾病(PFD)在中国内地还未得到足够重视。”大悦医疗CEO赵泽介绍，“一方面，患者出于羞涩或者认为这是生育和年龄的必然表现而不愿就医，导致病情延误加重或者因为手术治疗治疗费用昂贵而害怕就医；另一方面，去医院进行盆底康复治疗等候时间长，隐私性差。而我们要做的，就是提高大众的认识和优质治疗技术的可及性，让每一位产妇在产后的第一时间都能接受盆底康复治疗，从源头上降低发病率，提升妇女生活质量。”

据了解，考虑到盆底问题的“千人千面”，大悦医疗在盆底康复治疗仪中设置了三大科学康复治疗体系，做到对各类盆底问题“因材施教”。“我们的医疗不应该是冰冷的，而应该是温暖人心的。盆底康复治疗领域就是典型例子，我们期望通过予力科技温度，从而焕发女性价值。未来，我们将研发出更优质的产品。”赵泽如说。